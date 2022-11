Primátor Trnavy Peter Bročka začal svoje tretie volebné obdobie

Trnava 28. novembra (TASR) – Staronový primátor Trnavy Peter Bročka zložil v pondelok na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva sľub a odštartoval tak svoje tretie volebné obdobie. Sľuby zložilo aj 29 poslancov z 31-členného zastupiteľstva, kde má väčšinu jeho združenie Za lepšiu Trnavu.



Až 23 poslancov pokračuje v práci z doterajšieho volebného obdobia, osem doterajších svoje posty neobhájilo alebo nekandidovalo. V zostave je päť žien. Volebná účasť pri 52.921 oprávnených voličoch bola 41,87 percenta. Za Bročku v jesenných voľbách hlasovalo 9665 Trnavčanov, čo bolo 44,70 percenta.



Bročka povedal, že je v Trnave z predchádzajúceho volebného obdobia rozbehnutých veľa projektov, v ktorých budú pokračovať. Vyzval na konštruktívnu spoluprácu poslancov mesta. "V decembri nás čaká schvaľovanie rozpočtu mesta na nasledujúci rok," uviedol.



Trnava je podľa primátora pripravená reagovať na pripravované balíčky opatrení vlády v súvislosti s energetickou krízou. "Budeme schopní a ochotní na ne zareagovať napríklad pri záverečnom účte mesta," doplnil. Potvrdil, že Trnavčania budú uhrádzať "výrazne nižšie sumy" za teplo v porovnaní s inými mestami na Slovensku, a to vďaka teplu, ktoré horúcovodom do mesta prúdi z atómovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. "V tomto ohľade je naša situácia stabilizovaná a nemám žiadne obavy," dodal. Trnava robí podľa Bročku aj ďalšie opatrenia, ako je inštalácia fotovoltických panelov na školy a ďalšie mestské budovy a tiež na teleso skládky komunálneho odpadu. Finančná kondícia Trnavy je podľa primátora výborná v porovnaní s inými samosprávami. Mesto aktuálne neplánuje zvyšovať miestne dane, z poplatkov má prísť k veľmi "miernej korekcii" poplatkov za odpad.



V pracovnej časti odsúhlasili zloženie 10-člennej mestskej rady a komisií zastupiteľstva. Poslancom oprávneným zvolávať zasadnutia mestského zastupiteľstva je Marcel Krajčo. Poslanci odobrili aj preplatenie zostávajúcej dovolenky primátora za uplynulé volebné obdobie v dĺžke 39,5 dňa a určili mu s účinnosťou od 28. novembra 2022 základnú mzdu, prislúchajúcu v zmysle zákona vo výške 4287 eur, zvýšenú na základe poslaneckého návrhu o 60 percent. Nasledujúca riadna schôdza zastupiteľstva by mala byť 13. decembra.