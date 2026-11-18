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Primátor Turčianskych Teplíc začal štvrté volebné obdobie vo funkcii
Hus od voličov dostal v októbrových voľbách do orgánov samosprávy obcí 1345 platných hlasov, volebná účasť dosiahla v Turčianskych Tepliciach 50,42 percenta.
Autor TASR
Turčianske Teplice 18. novembra (TASR) - Záujmy obyvateľov v mestskom parlamente v Turčianskych Tepliciach bude nasledujúce štyri roky zastupovať menší počet poslancov, ako tomu bolo doposiaľ. Svoje štvrté volebné obdobie vo funkcii začal v stredu primátor Igor Hus (nezávislý), svoj sľub zložil na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ), spolu s ním aj 11 mestských poslancov.
Primátor vo svojom príhovore skonštatoval, že samosprávu nečakajú ľahké časy, spomenul schvaľovanie rozpočtu mesta na budúci rok v decembri, ďalšou veľkou výzvou je podľa neho nastavenie systému odpadového hospodárstva a v tejto súvislosti okrem množstvového zberu i povinnosť zavedenia mechanicko-biologickej úpravy zmesového komunálneho odpadu.
„Samospráva nie je iba o nepríjemných veciach. Sme radi, že sa nám darí pomáhať seniorom v meste, či už rozvozom obedov alebo opatrovateľskou službou. Nie každá porovnateľná samospráva tieto činnosti zabezpečuje,“ podotkol Hus.
Mesto sa podľa neho bude tiež naďalej venovať skvalitneniu možností pre športovcov, či už ide o deti, mládež alebo dospelých. „Rozbehnutých máme viacero projektov. Či už ide o záchytné parkovisko, dokončenie rekonštrukcie športového areálu na Školskej ulici, stavba prechodnej ubytovne, ako aj rekonštrukcia škôlky v Diviakoch,“ priblížil a doplnil, že verí, že poslanci prídu so svojimi nápadmi, ako v rámci finančných možností radnice zlepšiť podmienky pre obyvateľov v meste. Hus je podľa svojich slov vyznávač skôr kolektívnych športov, preto pevne verí, že si v MsZ „vybudujú tím a budú spoločne bodovať pre mesto“.
Prevahu v MsZ kúpeľného sídla majú najmä nezávislí kandidáti, je ich deväť, zvyšní dvaja sú nominantmi strany Konzervatívci - Kresťanská únia. Zloženie mestského parlamentu výraznejšou obmenou neprešlo, obyvatelia si doň zvolili sedem poslancov, ktorí tam pôsobili i vo volebnom období 2022 - 2026. Štyria mestskí poslanci sú noví.
K zníženiu počtu členov MsZ z 13 na 11 pristúpila samospráva v reakcii na demografický vývoj. Po novom si ich voliči vyberali v jednom volebnom obvode, radnica tak reagovala na dodržanie ústavného princípu rovnosti váhy hlasu.
Hus od voličov dostal v októbrových voľbách do orgánov samosprávy obcí 1345 platných hlasov, volebná účasť dosiahla v Turčianskych Tepliciach 50,42 percenta.
Primátor vo svojom príhovore skonštatoval, že samosprávu nečakajú ľahké časy, spomenul schvaľovanie rozpočtu mesta na budúci rok v decembri, ďalšou veľkou výzvou je podľa neho nastavenie systému odpadového hospodárstva a v tejto súvislosti okrem množstvového zberu i povinnosť zavedenia mechanicko-biologickej úpravy zmesového komunálneho odpadu.
„Samospráva nie je iba o nepríjemných veciach. Sme radi, že sa nám darí pomáhať seniorom v meste, či už rozvozom obedov alebo opatrovateľskou službou. Nie každá porovnateľná samospráva tieto činnosti zabezpečuje,“ podotkol Hus.
Mesto sa podľa neho bude tiež naďalej venovať skvalitneniu možností pre športovcov, či už ide o deti, mládež alebo dospelých. „Rozbehnutých máme viacero projektov. Či už ide o záchytné parkovisko, dokončenie rekonštrukcie športového areálu na Školskej ulici, stavba prechodnej ubytovne, ako aj rekonštrukcia škôlky v Diviakoch,“ priblížil a doplnil, že verí, že poslanci prídu so svojimi nápadmi, ako v rámci finančných možností radnice zlepšiť podmienky pre obyvateľov v meste. Hus je podľa svojich slov vyznávač skôr kolektívnych športov, preto pevne verí, že si v MsZ „vybudujú tím a budú spoločne bodovať pre mesto“.
Prevahu v MsZ kúpeľného sídla majú najmä nezávislí kandidáti, je ich deväť, zvyšní dvaja sú nominantmi strany Konzervatívci - Kresťanská únia. Zloženie mestského parlamentu výraznejšou obmenou neprešlo, obyvatelia si doň zvolili sedem poslancov, ktorí tam pôsobili i vo volebnom období 2022 - 2026. Štyria mestskí poslanci sú noví.
K zníženiu počtu členov MsZ z 13 na 11 pristúpila samospráva v reakcii na demografický vývoj. Po novom si ich voliči vyberali v jednom volebnom obvode, radnica tak reagovala na dodržanie ústavného princípu rovnosti váhy hlasu.
Hus od voličov dostal v októbrových voľbách do orgánov samosprávy obcí 1345 platných hlasov, volebná účasť dosiahla v Turčianskych Tepliciach 50,42 percenta.