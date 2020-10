Primátor: V Dolnom Kubíne má byť testovanie plynulejšie ako pilotné

Dolný Kubín 30. októbra (TASR) – Plynulosť odberov počas celoplošného testovania na COVID-19 v meste Dolný Kubín by sa oproti minulotýždňovej pilotnej fáze mala zvýšiť. Uviedol to primátor Ján Prílepok.



Vo viacerých odberných miestach upravili trasovanie a presunuli ich do exteriéru. Radnica tiež iniciovala testovanie obslužného personálu odberných miest už v piatok, aby predišli zdržaniam pri sobotňajšom (31. 10.) spustení testovania.



"Po skúsenosti z minulého týždňa, keď začiatok testovania skomplikovali neotestovaní zdravotníci, administrátori a policajti, sme sa rozhodli vyvinúť maximálne úsilie, aby sme zabezpečili ich otestovanie deň vopred. Chceme tým predísť tomu, že pozitívny človek z personálu ochromí chod a spustenie odberného miesta," povedal pre TASR primátor.



Doplnil, že pri 16 odberných miestach v Dolnom Kubíne ide o celkovo 40 administrátorov a 60 zdravotníkov.