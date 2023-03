Primátor v Hlohovci nepodpísal dve uznesenia mestského zastupiteľstva

Hlohovec 21. marca (TASR) – Dve nepodpísané uznesenia mestského zastupiteľstva (MZ) v Hlohovci zostali v zápisnici z tohtoročného februárového zasadnutia. Primátor Ivan Baranovič neparafoval prerokované uznesenia na vypracovanie strategického dokumentu rozvoja mesta aj o upozornení hlavného kontrolóra za porušenie povinností. Obe boli poslaneckými návrhmi.



Uznesenia boli podľa primátora zle naformulované a v rozpore s príslušnými zákonmi, preto ich podpísať nemohol. Uviedol to pre TASR. Pozastavenie ich výkonu oznámil písomne osem dní po rokovaní, 24. februára, a je doložené k zápisu uznesení aj na webovej stránke mesta. Ako dôvod okrem iného uvádza, že zastupiteľstvo nie je oprávnené takýmto postupom vyzývať primátora na plnenie určitých úloh a určovať mu okruh činností.



V prvom prípade išlo o upozornenie hlavného kontrolóra Petra Marona na porušenie povinností pri výkone kontroly, v druhom o predloženie návrhu Programu rozvoja mesta Hlohovec na roky 2024 – 2031 do konca augusta tohto roka. "Všetky uznesenia od poslancov pozorne čítam nielen ja, ale aj moji kolegovia na úrade. Nejednoznačné veci konzultujeme s príslušnými odborníkmi, aj z právnej oblasti. Ako primátor mesta Hlohovec som povinný podpisovať iba tie, ktoré spĺňajú všetky potrebné aj zákonné náležitosti," konštatoval Baranovič. Ako doplnil, jeho snahou bude aj naďalej otvorene diskutovať a prinášať kvalitné rozhodnutia v prospech Hlohovčanov aj v spolupráci s poslancami. "Snažím sa aktívne spolupracovať, pred každým MZ si s poslancami konzultujem jednotlivé body a pozorne počúvam ich pripomienky. Urobil som tak aj pred februárovým zastupiteľstvom. Tieto body však zaradili poslanci bez môjho vedomia, na čo majú, samozrejme, právo," uviedol primátor.



Predkladateľka návrhu k hlavnému kontrolórovi poslankyňa Stanislava Brestovanská (Spolu za Hlohovec) nevidí dôvod, prečo by mali aj príspevky do bodu Rôzne, venované širokému spektru otázok, konzultovať s primátorom. "Vnímame to tak, že funkcia kontrolóra je orgánom MZ a primátor by do toho nemal vstupovať. MZ kontrolóra volí, aj mu zadáva prípadné úlohy a samozrejme, aj odvoláva," povedala pre TASR. V prípade programu rozvoja, na ktorý vzišiel návrh takisto z klubu, chceli zaviazať primátora, aby radnica na ňom začala pracovať. "Je dôležitý aj z pohľadu čerpania prostriedkov z európskych zdrojov. Kým ho nebudeme mať, nebudeme sa môcť o ne uchádzať. Nechceme nakladať robotu primátorovi, len potrebujeme, aby si uvedomil, aký je pre mesto dokument dôležitý," doplnila s tým, že Hlohovec zbrzdí, ak sa nebude uchádzať o externé zdroje. "V rozpočte na rozvoj dostatok peňazí nenájdeme," konštatovala. Podľa poslankyne prípadné ďalšie kroky klub zváži do konania nasledujúcej schôdze v apríli.