< sekcia Regióny
Primátor V. Maňka chce Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene zachovať
Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene zaznamenalo v roku 2025 návštevnosť 6191 ľudí, do Múzea vo Svätom Antone prišlo 37.895 turistov.
Autor TASR
Zvolen 27. mája (TASR) - Mesto Zvolen robí všetky potrebné kroky pre zachovanie Lesníckeho a drevárskeho múzea na svojom území. Primátor Vladimír Maňka tak na májovom rokovaní mestského zastupiteľstva reagoval na informácie, že inštitúciu plánujú Lesy SR presťahovať do Múzea vo Svätom Antone v Banskoštiavnickom okrese.
Dodal, že o tejto situácii sa rozprával s ministrom pôdohospodárstva Richardom Takáčom (Smer-SD). Primátor uviedol, že samospráva začala v tejto súvislosti listmi komunikovať aj s premiérom. Vo svojom stanovisku mesto Zvolen podotýka, že v múzeu je veľké množstvo vzácnych zbierkových predmetov. Maňka zdôraznil aj dôležitosť podpísania memoranda o spolupráci medzi jedenástimi lesníckymi inštitúciami a mestom Zvolen. To nesie označenie Mesto lesníctva. Nachádza sa v ňom Národné lesnícke centrum i Lesnícka a drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene.
Lesy SR potvrdili, že pozícia lesníckeho múzea nezanikne, bude mať však nový koncept svojho fungovania. Doplnili, že dlhodobá nízka návštevnosť múzea vo Zvolene je signálom, že komunikácia historických hodnôt a odborného dedičstva potrebuje väčšie priblíženie verejnosti. Cieľom rozhodnutia je vytvoriť modernejší a dlhodobo udržateľný model prezentácie lesníctva pre verejnosť, školy aj turistov.
Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene zaznamenalo v roku 2025 návštevnosť 6191 ľudí, do Múzea vo Svätom Antone prišlo 37.895 turistov. „Práve tento návštevnícky potenciál vnímame ako príležitosť priniesť spoločenské, kultúrne a lesnícke hodnoty bližšie k ľuďom,“ vysvetľujú Lesy SR. Múzeum vo Svätom Antone s celoslovenskou pôsobnosťou sa špecializuje na poľovníctvo a rybárstvo.
Dodal, že o tejto situácii sa rozprával s ministrom pôdohospodárstva Richardom Takáčom (Smer-SD). Primátor uviedol, že samospráva začala v tejto súvislosti listmi komunikovať aj s premiérom. Vo svojom stanovisku mesto Zvolen podotýka, že v múzeu je veľké množstvo vzácnych zbierkových predmetov. Maňka zdôraznil aj dôležitosť podpísania memoranda o spolupráci medzi jedenástimi lesníckymi inštitúciami a mestom Zvolen. To nesie označenie Mesto lesníctva. Nachádza sa v ňom Národné lesnícke centrum i Lesnícka a drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene.
Lesy SR potvrdili, že pozícia lesníckeho múzea nezanikne, bude mať však nový koncept svojho fungovania. Doplnili, že dlhodobá nízka návštevnosť múzea vo Zvolene je signálom, že komunikácia historických hodnôt a odborného dedičstva potrebuje väčšie priblíženie verejnosti. Cieľom rozhodnutia je vytvoriť modernejší a dlhodobo udržateľný model prezentácie lesníctva pre verejnosť, školy aj turistov.
Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene zaznamenalo v roku 2025 návštevnosť 6191 ľudí, do Múzea vo Svätom Antone prišlo 37.895 turistov. „Práve tento návštevnícky potenciál vnímame ako príležitosť priniesť spoločenské, kultúrne a lesnícke hodnoty bližšie k ľuďom,“ vysvetľujú Lesy SR. Múzeum vo Svätom Antone s celoslovenskou pôsobnosťou sa špecializuje na poľovníctvo a rybárstvo.