Primátor Vallo ocenil päť osobností a kolektív, in memoriam M. Žbirku

Bratislava 22. apríla (TASR) – V bratislavskom Divadle P. O. Hviezdoslava udelil primátor Matúš Vallo v piatok večer Cenu primátora Bratislavy 2022. Tohtoročnými laureátmi z oblasti vedy, kultúry či športu sa stalo päť osobností a jeden kolektív, ktorí sú spätí s Bratislavou a vo svojom odbore sa zaslúžili o rozvoj mesta a jeho pozitívne zviditeľnenie. Jedno z ocenení bolo udelené in memoriam.



"Cenu primátora vnímam najmä ako poďakovanie sa ľuďom, ktorí robia naše mesto lepším. Tí, ktorí ju dostali, si zaslúžia naše poďakovanie a som rád, že môžem ich prínos vyzdvihnúť aj pred širokou verejnosťou," skonštatoval primátor Bratislavy Matúš Vallo na margo ocenených v oblasti vedy, kultúry či športu.



Za spoluprácu s mestom v boji počas pandémie ochorenia COVID-19 a snahe motivovať obyvateľov nielen k dodržiavaniu opatrení, ale aj pri očkovaní, získala ocenenie epidemiologička Alexandra Bražinová. Cena in memoriam bola udelená hudobníkovi Miroslavovi "Mekymu" Žbirkovi, ktorého hudba sprevádza celé generácie obyvateľov hlavného mesta.



Za prínos v oblasti literárnej, humoristickej, publicistickej a scenáristickej tvorby, ktorá odráža jeho jedinečný pohľad na svet i vzťah k Bratislave, si ocenenie prevzal spisovateľ Tomáš Janovic. Za celoživotný prínos k archeologickému výskumu lokality Antická Gerulata v Rusovciach a významný podiel na jej zápise do zoznamu svetového dedičstva UNESCO bola ocenená archeologička Jaroslava Schmidtová.



Medzi laureátov sa zaradil aj bratislavský sprievodca a autor bratislavského konceptu Palacinka Lacinka Zsolt Lehel, ktorý bol ocenený za osobitný podiel na výchove celých generácií bratislavských sprievodcov či dlhoročné inšpiratívne približovanie hodnôt mesta ľuďom. Ocenenie bolo udelené aj Asociácii bratislavských vodáckych klubov, a to za rozvoj a popularizáciu vodáckych športov i aktivity s cieľom ochrany a rozvoja brehov Dunaja.



Cena primátora Bratislavy je najvýznamnejším mestským ocenením s dlhoročnou tradíciou. Odovzdávanie sa koná v predvečer Bratislavských mestských dní.