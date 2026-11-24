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Primátor Veľkého Krtíša M.Balko chce nadviazať na rekonštrukciu ciest
Bývalý prednosta veľkokrtíšskeho mestského úradu Marián Balko na poste primátora po rokoch vystriedal Dalibora Surkoša, ktorý sa o funkciu primátora v októbrových komunálnych voľbách neuchádzal.
Autor TASR
Veľký Krtíš 24. novembra (TASR) - Nový primátor Veľkého Krtíša Marián Balko (nezávislý) chce v budúcom roku nadviazať na rekonštrukciu miestnych komunikácií. Ako uviedol pre TASR, schválený majú projekt rekonštrukcie Ulice Augustína Horislava Škultétyho.
Dodal, že pokračovať plánuje s dokončením kontajnerových stojísk v komplexnej bytovej výstavbe. Cieľom je priniesť spravodlivosť do platieb za komunálny odpad. „Dôležitým krokom budú aj zmeny v parkovacej politike v komplexnej bytovej výstavbe mesta,“ objasnil. Keďže mesto podľa neho pre klimatickú zmenu trpí nedostatkom vody, pripravuje aj kroky k rozvoju vodozádržných opatrení. „Budem pokračovať aj v ďalšej rekonštrukcii verejných budov, rozvoji našich škôl. Ako rodák z tohto mesta si uvedomujem vzťah ľudí k mestskému parku a jeho stav si vyžaduje primeranú revitalizáciu,“ podotkol s tým, že výdavky mesta oproti predchádzajúcim rokom nebude navyšovať.
Ako ďalej uviedol, v súčasnosti sa púšťa do prípravy vianočného programu vo Veľkom Krtíši. Priniesť chce sviatočné trhy na námestí. Výťažkom z primátorského punču plánuje podporiť miestnu nemocnicu. „Na námestí vystúpia detí zo základnej umeleckej školy i spevácky zbor. Pripravíme aj tvorivé dielne pre najmenších,“ spomenul.
Poznamenal, že počas volebnej kampane sa snažil byť čo najviac s obyvateľmi mesta a v tomto chce aj pokračovať. Počúvať ich názory i pohľad na mestské témy. Menšie mestá majú podľa neho počas volieb svoje špecifiká. „Keďže je komunita malá, ľudia kandidátov väčšinou osobne poznajú. Evidujú výsledky našej práce, profesijné pôsobenie, ale aj naše osobnosti,“ zhodnotil s tým, že preto kampaň kandidátov nedokáže výrazne ovplyvniť verejnú mienku. Zdôraznil, že vo väčších mestách je to iné a dobre nastavená kampaň dokáže vyhrať voľby. „Verím, že v mojom prípade rozhodlo, že som roky v kontakte s občanmi mesta. Zrkadlom každého z nás sú výsledky našej doterajšej práce, ktorú sme pre ľudí v meste odviedli,“ reagoval.
Bývalý prednosta veľkokrtíšskeho mestského úradu Marián Balko na poste primátora po rokoch vystriedal Dalibora Surkoša, ktorý sa o funkciu primátora v októbrových komunálnych voľbách neuchádzal. Pre nasledujúce volebné obdobie v rokoch 2026 až 2030 však bude pôsobiť ako Balkov zástupca.
Dodal, že pokračovať plánuje s dokončením kontajnerových stojísk v komplexnej bytovej výstavbe. Cieľom je priniesť spravodlivosť do platieb za komunálny odpad. „Dôležitým krokom budú aj zmeny v parkovacej politike v komplexnej bytovej výstavbe mesta,“ objasnil. Keďže mesto podľa neho pre klimatickú zmenu trpí nedostatkom vody, pripravuje aj kroky k rozvoju vodozádržných opatrení. „Budem pokračovať aj v ďalšej rekonštrukcii verejných budov, rozvoji našich škôl. Ako rodák z tohto mesta si uvedomujem vzťah ľudí k mestskému parku a jeho stav si vyžaduje primeranú revitalizáciu,“ podotkol s tým, že výdavky mesta oproti predchádzajúcim rokom nebude navyšovať.
Ako ďalej uviedol, v súčasnosti sa púšťa do prípravy vianočného programu vo Veľkom Krtíši. Priniesť chce sviatočné trhy na námestí. Výťažkom z primátorského punču plánuje podporiť miestnu nemocnicu. „Na námestí vystúpia detí zo základnej umeleckej školy i spevácky zbor. Pripravíme aj tvorivé dielne pre najmenších,“ spomenul.
Poznamenal, že počas volebnej kampane sa snažil byť čo najviac s obyvateľmi mesta a v tomto chce aj pokračovať. Počúvať ich názory i pohľad na mestské témy. Menšie mestá majú podľa neho počas volieb svoje špecifiká. „Keďže je komunita malá, ľudia kandidátov väčšinou osobne poznajú. Evidujú výsledky našej práce, profesijné pôsobenie, ale aj naše osobnosti,“ zhodnotil s tým, že preto kampaň kandidátov nedokáže výrazne ovplyvniť verejnú mienku. Zdôraznil, že vo väčších mestách je to iné a dobre nastavená kampaň dokáže vyhrať voľby. „Verím, že v mojom prípade rozhodlo, že som roky v kontakte s občanmi mesta. Zrkadlom každého z nás sú výsledky našej doterajšej práce, ktorú sme pre ľudí v meste odviedli,“ reagoval.
Bývalý prednosta veľkokrtíšskeho mestského úradu Marián Balko na poste primátora po rokoch vystriedal Dalibora Surkoša, ktorý sa o funkciu primátora v októbrových komunálnych voľbách neuchádzal. Pre nasledujúce volebné obdobie v rokoch 2026 až 2030 však bude pôsobiť ako Balkov zástupca.