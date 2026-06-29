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Primátor Žiaru nad Hronom Peter Antal bude opätovne kandidovať
Antal stojí na čele Žiaru nad Hronom od roku 2013.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 29. júna (TASR) - Súčasný primátor Žiaru nad Hronom Peter Antal bude v jesenných komunálnych voľbách opätovne kandidovať, o hlasy voličov sa bude uchádzať ako nezávislý. Svoje rozhodnutie oznámil na pondelňajšom brífingu spolu s kandidátmi na poslancov mestského zastupiteľstva z tímu Spolu za Žiar.
Antal stojí na čele Žiaru nad Hronom od roku 2013. Do primátorského kresla sa dostal v doplňujúcich voľbách po tom, ako sa dovtedajší primátor Ivan Černaj vzdal funkcie. Rozhodnutie opätovne kandidovať Antal oznámil symbolicky v rovnaký deň, v ktorý sa pred 13 rokmi stal po prvýkrát primátorom.
„Žiar nad Hronom je mesto, ktorému som venoval 13 rokov práce, zodpovednosti, energie a rozhodnutí. Za tie roky sa podarilo veľa vecí. Nie všetko bolo jednoduché, nie všetko išlo tak rýchlo, ako by sme si to predstavovali, ale výsledky vidno za nami. V uliciach, v školách, v kultúre, v športe a v službách pre ľudí,“ skonštatoval Antal s tým, že uchádzať sa plánuje aj o post poslanca Banskobystrického samosprávneho kraja.
Podľa Antala stoja pred Žiarom nad Hronom nové výzvy, volebný program chce počas leta tvoriť spolu s občanmi. Jeho cieľom je bezpečnejšie mesto, kvalitnejšie služby, školy, športoviská i verejné priestranstvá. „Chceme mesto, na ktoré budú hrdé naše deti, ale aj naše vnúčatá. Som presvedčený, že to dokážeme len vtedy, keď budeme spolupracovať,“ povedal súčasný primátor.
V ostatných komunálnych voľbách v roku 2022 sa v Žiari nad Hronom o post primátora uchádzali dvaja kandidáti. Tohtoročné spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
Antal stojí na čele Žiaru nad Hronom od roku 2013. Do primátorského kresla sa dostal v doplňujúcich voľbách po tom, ako sa dovtedajší primátor Ivan Černaj vzdal funkcie. Rozhodnutie opätovne kandidovať Antal oznámil symbolicky v rovnaký deň, v ktorý sa pred 13 rokmi stal po prvýkrát primátorom.
„Žiar nad Hronom je mesto, ktorému som venoval 13 rokov práce, zodpovednosti, energie a rozhodnutí. Za tie roky sa podarilo veľa vecí. Nie všetko bolo jednoduché, nie všetko išlo tak rýchlo, ako by sme si to predstavovali, ale výsledky vidno za nami. V uliciach, v školách, v kultúre, v športe a v službách pre ľudí,“ skonštatoval Antal s tým, že uchádzať sa plánuje aj o post poslanca Banskobystrického samosprávneho kraja.
Podľa Antala stoja pred Žiarom nad Hronom nové výzvy, volebný program chce počas leta tvoriť spolu s občanmi. Jeho cieľom je bezpečnejšie mesto, kvalitnejšie služby, školy, športoviská i verejné priestranstvá. „Chceme mesto, na ktoré budú hrdé naše deti, ale aj naše vnúčatá. Som presvedčený, že to dokážeme len vtedy, keď budeme spolupracovať,“ povedal súčasný primátor.
V ostatných komunálnych voľbách v roku 2022 sa v Žiari nad Hronom o post primátora uchádzali dvaja kandidáti. Tohtoročné spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.