Primátor Žiaru nad Hronom víta záujem obnoviť výrobu v Slovalcu
Autor TASR
Žiar nad Hronom 28. februára (TASR) - Primátor Žiaru nad Hronom Peter Antal víta záujem vlády, aby sa výroba v hlinikárni Slovalco obnovila v roku 2027. Podľa neho je nádej, že továreň sa v krátkom čase reštartuje. Reagoval tak na podpis memoranda o porozumení o opatreniach na podporu výroby primárneho hliníka v Žiari nad Hronom.
Dodal, že do práce sa budú môcť vrátiť bývalí zamestnanci. „Prísť môžu aj noví, myslím si však, že väčšina ľudí bude pôvodných. Vyrábať sa nedá naučiť za chvíľu,“ objasnil. Podľa primátora sa niektorí pracovníci radi vrátia do hlinikárne aj napriek tomu, že v súčasnosti už pracujú niekde inde. „Slovalco bol zamestnávateľ, ktorý mal asi najvyššiu priemernú robotnícku mzdu. Predpokladám, že ak naštartujú výrobu, v tej politike aj chcú a budú pokračovať,“ povedal.
Memorandum podľa premiéra Roberta Fica (Smer-SD) obsahuje návrhy konkrétnych krokov, ktoré by mali pomôcť žiarskej hlinikárni k reštartu. Ide napríklad o zmenu schémy kompenzácie pre energeticky náročné podniky či dlhodobú dodávku elektriny do fabriky v Žiari nad Hronom za komerčné ceny.
Záujem vlády o reštart výroby primárneho hliníka v Žiari nad Hronom víta aj samotné Slovalco, ktoré by v prípade dohody na konkrétnych opatreniach chcelo začať s opätovným spúšťaním pecí už na jeseň. „Slovalco je technicky pripravené reštartovať výrobu. Máme 226 pecí, tie pece viete spúšťať jednu denne a máte víkendy, takže potrebujete takmer rok na to, aby ste to celé naštartovali,“ poznamenal generálny riaditeľ hlinikárne Milan Veselý.
Hlinikáreň v Žiari nad Hronom pôvodne prevádzkovala vyše 220 elektrolýznych pecí. Výrobu primárneho hliníka utlmili v lete 2022, posledné pece odstavili začiatkom roka 2023. Slovalco rozhodnutie v tom čase vysvetľovalo vysokými cenami energií a nedostatočnou kompenzáciou zo strany štátu pre energeticky náročný priemysel. Firma mala pôvodne do 500 zamestnancov, aktuálne v nej pracuje približne 180 ľudí, pričom v hlinikárni naďalej funguje recyklačné centrum na spracovanie procesného šrotu.
