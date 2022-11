Primátor Žilina Fiabáne sa druhýkrát ujal funkcie

Žilina 22. novembra (TASR) – Primátor Žiliny Peter Fiabáne sa v utorok na ustanovujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Žiline druhýkrát ujal funkcie. Po zložení sľubu sa funkcií ujalo aj 31 poslancov MsZ.



Staronový žilinský primátor podotkol, že zloženie MsZ je pestrofarebné. "Prvé rokovania som smeroval k tomu, že dnes nie je vhodná doba rozdeľovať sa na opozíciu a koalíciu. Je vhodná doba nájsť prienik najmä v potrebách a záujmoch našich občanov. Na to sa sústrediť, urobiť spoločne programové vyhlásenie. Prezentovať ho občanom a po štyroch rokoch urobiť odpočet," povedal Fiabáne.



Doplnil, že na najbližšom zasadnutí MsZ v decembri by sa mali vyriešiť posty viceprimátorov, zloženie poslaneckých klubov, komisií MsZ, obsadenie funkcií mestských spoločností a firiem. "Veľkou výzvou bude diskusia a schválenie rozpočtu, ktorý sme pripravili na rok 2023," podotkol.



Žilinčania si do MsZ zvolili deväť nových poslancov, ďalších 22 obhájilo svoj post. Väčšinu v poslaneckom zbore majú nezávislí poslanci, ktorých je 26. Dva mandáty získala strana Smer-SD, po jednom mandáte majú KDH, Hlas-SD a Progresívne Slovensko.