Primátor Žiliny odvolal z pozície druhého viceprimátora M. Kapitulíka
Autor TASR
Žilina 13. decembra (TASR) - Po necelých troch rokoch končí vo funkcii druhého viceprimátora v meste Žilina Martin Kapitulík. Primátor Peter Fiabáne ho z funkcie odvolal v piatok (12. 12.). Informáciu ako prvý ešte v ten deň zverejnil na sociálnej sieti Kapitulík, v sobotu predpoludním ju potvrdil aj samotný primátor.
Podľa Kapitulíka bolo jediným dôvodom na odvolanie jeho angažovanie pri tohtotýždňovej voľbe riaditeľa Útvaru hlavného architekta (ÚHA). V tajnom hlasovaní, ktoré inicioval práve doterajší viceprimátor, zastupiteľstvo nezvolilo súčasného riaditeľa ÚHA Rudolfa Chodelku napriek tomu, že zvíťazil vo výberovom konaní. Za predložený návrh z 29 poslancov hlasovalo len 13.
„Predmetné hlasovanie a zákulisné hry, ktoré mu predchádzali, považujem za politicky motivovaný akt, s cieľom oslabiť ÚHA v kritickom čase, v rozpore s verejným záujmom, v rozpore s odporúčaním odbornej verejnosti a v neposlednom rade v rozpore s princípmi, ktoré ja ako primátor považujem za zásadné,“ reagoval Fiabáne.
Kapitulík priznal, že hlasoval proti vymenovaniu Chodelku a dôvodmi boli výhrady k odbornosti, konflikt záujmov a netransparentný postup pri zriadení výberovej komisie. „Komisia bola zriadená bez informovania poslancov, jej predsedom bol primátor, pričom práve primátorovi má táto komisia navrhnúť víťazného kandidáta, ktorého následne predloží na schválenie zastupiteľstvu,“ podotkol Kapitulík.
Myslí si, že primátor jeho odvolaním porušil deklaráciu o spolupráci, uzatvorenú na začiatku volebného obdobia a pod ktorú sa podpísala väčšina poslaneckého zboru. „Je smutné, že aj týmto krokom urobil z rozvojového programového dokumentu obyčajný zdrap papiera a ukázal väčšine zastupiteľstva, že ich nevníma ako seberovných partnerov,“ zdôraznil Kapitulík.
Aj žilinský primátor si myslí, že jeho rozhodnutie bude mať politické konzekvencie. „Je pravdepodobné, že týmto krokom na zvyšné mesiace tohto volebného obdobia strácam stabilnú väčšinu v mestskom zastupiteľstve. Sú však veci, ktoré považujem za natoľko principiálne, že v nich odmietam robiť politické či akékoľvek iné kompromisy,“ dodal Fiabáne.
