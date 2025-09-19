< sekcia Regióny
Primátor: Zlaté Moravce začínajú mať problém s agresiou mladých rómov
Primátor Dušan Husár a náčelník Mestskej polície Zlaté Moravce Marián Takáč potvrdili, že agresivita rómskej mládeže v meste narastá.
Autor TASR
Zlaté Moravce 19. septembra (TASR) - Skupina rómskych mladíkov napadla v sobotu 13. septembra v Zlatých Moravciach 39-ročného muža pred nákupným centrom. Ten bol s poranením hlavy a fraktúrou predkolenia prevezený do nemocnice, kde svojim zraneniam podľahol. Polícia začala trestné stíhanie pre prečin výtržníctva v súbehu s prečinom ublíženia na zdraví, skonštatoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Tomáš Havetta.
Primátor Dušan Husár a náčelník Mestskej polície Zlaté Moravce Marián Takáč potvrdili, že agresivita rómskej mládeže v meste narastá a Zlaté Moravce začínajú mať s ňou problém. Primátor skonštatoval, že minulý týždeň, krátko pred tragédiou, upozornil aj Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity. „Písali sme list priamo splnomocnencovi vlády, rokovali sme so zástupkyňou úradu, ktorá v tomto regióne pre rómske komunity vykonáva činnosť. O probléme narastajúcej agresivity a problémoch s rómskou mládežou v Zlatých Moravciach vedia,“ povedal primátor.
