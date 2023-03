Primátori a starostovia diskutovali o spolupráci s Prešovským krajom

Prešov 28. marca (TASR) - Vytvoriť platformu pre budúcu spoluprácu a vzájomné partnerstvo bolo cieľom zasadnutia regionálnej a miestnej samosprávy, ktorú zorganizovala prešovská krajská samospráva. V Prešove sa v utorok s primátormi miest a starostami obcí diskutovalo o možnostiach a príležitostiach pre ďalší rozvoj. Navrhnutý koncept spolupráce má pomôcť k budovaniu lepšieho kraja. TASR o tom informovala jeho hovorkyňa Daša Jeleňová.



"Mestá a obce sú naším dôležitým partnerom a pre nastavenie dobrého fungovania kraja a zlepšovanie života ľudí, ktorí tu žijú, je navzájom sa počúvať a pracovať spoločne naozaj kľúčové. Keď kraj bude spolupracovať s miestnou samosprávou, môže sa nám podariť rozvíjať ho tak, aby bol pýchou pre náš región aj pre celé Slovensko," uviedol predseda PSK Milan Majerský a doplnil, že predstavili aj vízie kraja, do ktorých sa púšťajú i príležitosti, ako môžu mestá a obce ďalej napredovať.



"Začíname nové programové obdobie a je potrebné, aby vedeli, ako majú postupovať pri čerpaní eurofondových či našich prostriedkov pre svoje zámery. Chceli sme samosprávam ukázať, že sme tu pre nich a že sme my tí prví, ktorí otvárame dvere investorom a ďalšiemu rozvoju, nikto iný to za nás neurobí," priblížil Majerský.



Podujatie konkrétne predstavilo priority PSK so zacielením na programové obdobie 2021 - 2027 a prípravu integrovaných projektových balíkov, keď v rámci alokácie z Programu Slovensko má na územie Prešovského kraja prísť takmer 250 miliónov eur.



Hovorilo sa aj o schválených prioritách kraja na nové programové obdobie, ktoré sú rozpracované do siedmich integrovaných projektových balíkov tvoriacich Integrovanú územnú stratégiu. Nosnými oblasťami sú veda, výskum a inovácie, dekarbonizácia a odpadové hospodárstvo, znevýhodnené skupiny obyvateľov kraja, či dátová politika a digitalizácia. Zároveň tri z nich sú teritoriálne zamerané na dopravu na Spiši a Šariši a rozvoj cestovného ruchu a kultúry na území Horného Zemplína.



Priblížené boli programy cezhraničnej spolupráce a grantová schéma PSK s možnosťou čerpania dotačných prostriedkov z jej troch vyhlásených výziev. Osobitnou témou utorkového zasadnutia bol územný rozvoj kraja v cestnej infraštruktúre, kde plány PSK na roky 2023 – 2026 zahŕňajú rekonštrukciu približne troch stoviek kilometrov ciest druhej a tretej triedy a opravy 270 mostov.



Súčasťou zasadnutia bola taktiež otvorená diskusia a prezentácie aktérov regionálneho rozvoja. Svoju činnosť predstavili IDS Východ, Nadácia PSK pre podporu rodiny, Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska, Regionálny kontaktný bod, Inovačné partnerské centrum, ako aj Regionálne poradenské a informačné centrum v Prešove.