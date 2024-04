Primátori a starostovia diskutovali so zástupcami Prešovského kraja

Prešov 22. apríla (TASR) - Priority Prešovského samosprávneho kraja (PSK) so zacielením na nové programové obdobie 2021-2027 a prípravu integrovaných projektových balíkov, programy cezhraničnej spolupráce, územný rozvoj kraja v cestnej infraštruktúre, grantové nástroje, energetické plánovanie v regiónoch či duálne vzdelávanie boli témy, ktorými sa zaoberali primátori miest a obcí z Prešovského kraja na pondelňajšom zasadnutí regionálnej a miestnej samosprávy v Prešove.



Informačné stretnutie inicioval PSK a zúčastnili sa ho i jeho najvyšší predstavitelia. Cieľom bola diskusia o možnostiach rozvoja regiónov a posilnenie vzájomnej spolupráce partnerov.



"Bolo to stretnutie, ktoré vysvetľovalo a pomáhalo zorientovať sa vo výzvach, ktoré sú v rámci Interregu alebo integrovanej územnej stratégie a zadefinovať to, akú úlohu plní samospráva. Myslím si, že to malo veľký význam. S viacerými som mal možnosť už pred samotným stretnutím komunikovať a s niektorými teraz," povedal predseda PSK Milan Majerský.



PSK plánuje podľa jeho slov pokračovať i vo výjazdových stretnutiach v rámci kraja. Počas pandémie ochorenia COVID-19 ich prerušili. "Budeme pokračovať v ďalších okresoch, ktoré sme nenavštívili. Je to predovšetkým o tom, že informujeme starostov priamo v okresoch, aká investičná činnosť, aké projekty, čo sa ide budovať, rekonštruovať, kde sa ide investovať. Na druhej strane počúvame aj to, čo ich možno trápi alebo kde by chceli oni sami investovať," dodal Majerský.