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Primátori Brezna a Detvy i starosta Kriváňa vítajú podporu na rozvoj
Primátor Detvy Branislav Baran je spokojný nielen s pomocou pre folklór. Vyzdvihol, že vláda rozdelila peniaze v celom regióne.
Autor TASR
Kriváň 27. augusta (TASR) - Primátori miest Brezno a Detva i starosta obce Kriváň vítajú podporu od vlády, ktorá na štvrtkovom výjazdovom rokovaní v Kriváni schválila peniaze na rozvoj regiónov. Finančné prostriedky predstavujú konkrétnu pomoc samosprávam.
Starosta obce Kriváň Imrich Paľko pre TASR povedal, že získali 130.000 eur na obnovu miestnych komunikácií, budovanie parkovacích plôch pri obecnom úrade a vybavenie chemickej učebne základnej školy. Výjazdové rokovanie vlády v obci podľa neho dopadlo úspešne nielen pre Kriváň, ale aj pre okres Detva. „Obec Korytárky získala 80.000 eur na rekonštrukciu miestnej komunikácie a prípravu projektovej dokumentácie ku kanalizácii,“ informoval tlačový odbor Úradu vlády SR.
Detva dostane 120.000 eur na rekonštrukciu dopravnej infraštruktúry na Korytárskom vrchu. Táto cesta zároveň slúži ako dôležitá komunikácia pre záchranné zložky. Financie slúžia aj na zachovanie tradičnej ľudovej kultúry Podpoľania vrátane podpory pre folklórne súbory Podpoľanec, Detva, Hriňovčan i detské zoskupenia. Primátor Branislav Baran je spokojný nielen s pomocou pre folklór. Vyzdvihol, že vláda rozdelila peniaze v celom regióne. „Nie každá obec má možnosť získať externé zdroje alebo možnosť dostať sa k takýmto peniazom,“ zdôraznil.
Vláda dá tiež 200.000 eur na vybavenie lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou Brezno. Primátor Tomáš Abel poznamenal, že budujú projekt pre pacientov, ktorých nemajú po odchode zo zdravotníckeho zariadenia kde doliečiť. „A práve toto rieši nový priestor, ktorý tvoríme. Umožní prechodný pobyt medzi nemocnicou a napríklad domovom pre seniorov,“ vysvetlil a dodal, že podporu dostali aj na plaváreň i športovú infraštruktúru.
Vláda SR na výjazdovom rokovaní v Kriváni podporila rozvoj regiónov Lučenec, Revúca, Brezno a Detva sumou viac ako 3,3 milióna eur. Prijaté opatrenia vychádzajú z podnetov priamo od samospráv a z diskusií so starostami a primátormi dotknutých okresov. Napríklad obec Divín v Lučeneckom okrese dostane 62.588 eur na obnovu strechy klubu dôchodcov a rozvoj turistickej infraštruktúry pri vodnej nádrži Ružiná. Lesy SR získali 20.000 eur na zabezpečenie ochranných vodohospodárskych opatrení na Korytárskom potoku v okrese Brezno v časti Čierny Balog.
Starosta obce Kriváň Imrich Paľko pre TASR povedal, že získali 130.000 eur na obnovu miestnych komunikácií, budovanie parkovacích plôch pri obecnom úrade a vybavenie chemickej učebne základnej školy. Výjazdové rokovanie vlády v obci podľa neho dopadlo úspešne nielen pre Kriváň, ale aj pre okres Detva. „Obec Korytárky získala 80.000 eur na rekonštrukciu miestnej komunikácie a prípravu projektovej dokumentácie ku kanalizácii,“ informoval tlačový odbor Úradu vlády SR.
Detva dostane 120.000 eur na rekonštrukciu dopravnej infraštruktúry na Korytárskom vrchu. Táto cesta zároveň slúži ako dôležitá komunikácia pre záchranné zložky. Financie slúžia aj na zachovanie tradičnej ľudovej kultúry Podpoľania vrátane podpory pre folklórne súbory Podpoľanec, Detva, Hriňovčan i detské zoskupenia. Primátor Branislav Baran je spokojný nielen s pomocou pre folklór. Vyzdvihol, že vláda rozdelila peniaze v celom regióne. „Nie každá obec má možnosť získať externé zdroje alebo možnosť dostať sa k takýmto peniazom,“ zdôraznil.
Vláda dá tiež 200.000 eur na vybavenie lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou Brezno. Primátor Tomáš Abel poznamenal, že budujú projekt pre pacientov, ktorých nemajú po odchode zo zdravotníckeho zariadenia kde doliečiť. „A práve toto rieši nový priestor, ktorý tvoríme. Umožní prechodný pobyt medzi nemocnicou a napríklad domovom pre seniorov,“ vysvetlil a dodal, že podporu dostali aj na plaváreň i športovú infraštruktúru.
Vláda SR na výjazdovom rokovaní v Kriváni podporila rozvoj regiónov Lučenec, Revúca, Brezno a Detva sumou viac ako 3,3 milióna eur. Prijaté opatrenia vychádzajú z podnetov priamo od samospráv a z diskusií so starostami a primátormi dotknutých okresov. Napríklad obec Divín v Lučeneckom okrese dostane 62.588 eur na obnovu strechy klubu dôchodcov a rozvoj turistickej infraštruktúry pri vodnej nádrži Ružiná. Lesy SR získali 20.000 eur na zabezpečenie ochranných vodohospodárskych opatrení na Korytárskom potoku v okrese Brezno v časti Čierny Balog.