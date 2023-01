Primátori Košíc a Prešova sa zhodli na koordinácii voči vláde

Košice 13. januára (TASR) – Na spoločnej stratégii pri realizovaní požiadaviek smerujúcich k vláde SR, na zlepšení integrácie a kvality medzimestskej hromadnej dopravy a na presadzovaní spoločných záujmov vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS) sa dohodli primátori Košíc a Prešova Jaroslav Polaček a František Oľha. Na stretnutí v Košiciach zazneli aj návrhy na vzájomnú spoluprácu a výmenu skúseností v oblasti riadenia krajských miest a zvládania energetickej a finančnej krízy. Informoval o tom košický magistrát.



"Chcem lepšiu medzimestskú hromadnú dopravu pre verejnosť a zjednodušiť spojenie oboch miest. Záleží nám tiež na zjednotení taríf jednotlivých dopravcov," povedal Polaček.



Ďalšou témou stretnutia bola vzájomná výmena skúseností v oblasti riadenia. "Dôležité pre nás bolo, že sa na stretnutí zúčastnili z našej strany prednosta mestského úradu Viliam Sopko a zo strany Košíc riaditeľ Magistrátu mesta Košice Marcel Čop. Vzájomne si vieme vymeniť skúseností a oprieť sa o riešenia, ktoré sú pri riadení miest lepšie a efektívnejšie," uviedol prešovský primátor. V rámci vzájomnej spolupráce prichádza do úvahy, že si mestá budú "požičiavať" odborníkov z kľúčových oddelení a referátov.



Blízkosť oboch miest podľa magistrátu znamená pre primátorov podobné problémy. "Zaoberali sme sa tiež tým, čo aktuálne trápi naše mestá, a to energetickou krízou, rozpočtom a financiami," konštatoval Sopko. Pri rokovaniach s vládou sú preto pripravení prijať spoločnú stratégiu. "Prešov a Košice to budú mať spoločne do Bratislavy o niečo bližšie. Ak sa druhé a tretie najväčšie mestá na Slovensku zjednotia v stratégii vyjednávania so štátom, verím, že nás budú v Bratislave počúvať o čosi pozornejšie," dodal Polaček. To isté platí aj pri rokovaniach s VVS, kde majú obe krajské mestá najvýraznejšie akcionárske podiely. Oboch primátorov pritom trápi vysoká cena vody pre obyvateľov, konštatoval magistrát.