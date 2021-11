Primátori z K8 upozornili na kritickú situáciu v nemocniciach

Žilina 12. novembra (TASR) – V krajských mestách je situácia v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu veľmi vážna a naďalej sa zhoršuje. Primátori združenia krajských miest K8 na to upozornili po piatkovom rokovaní v Žiline s tým, že samosprávy sú pripravené podať nemocniciam pomocnú ruku.



Zástupcovia krajských samospráv podľa žilinského primátora Petra Fiabáneho citlivo vnímajú, že napriek vyššej zaočkovanosti dopadajú problémy práve na zdravotnícke zariadenia v mestách, pretože sú spádovými nemocnicami. "Dnes je stav neúnosný a obavy z ďalšieho vývoja sú pre nás zásadné. Veľmi neradi by sme boli, aby sa opakovala situácia, ktorú sme zažili počas prvej a druhej vlny pandémie," povedal.







Primátor Banskej Bystrice Ján Nosko podotkol, že samosprávy v prvej aj v druhej vlne pandémie ukázali schopnosť pomôcť a situáciu riešiť. "Aj teraz sme pripravení podať nemocniciam pomocnú ruku a urobíme všetko pre to, aby sme situáciu, ktorá je naozaj kritická, dokázali zvládnuť. V našich mestách sú umiestnené najväčšie nemocnice na Slovensku. Vieme, že naozaj pribúdajú neočkovaní pacienti. Pribúdajú na lôžkach, ktoré si potom vyžadujú umelú pľúcnu ventiláciu, lôžok ubúda a ubúda tiež personál," skonštatoval Nosko.



Pripomenul, že krajské mestá sú schopné pomôcť napríklad vytváraním podmienok pre deti zdravotníckych pracovníkov pri zatváraní škôl. "Aby rodič – zdravotná sestra, lekár mohol ísť do práce. Situácia je komplikovaná aj čo sa týka dopravnej zdravotnej služby a záchrannej služby. Kým v júli a v auguste bolo približne päť prevozov pacientov denne, dnes sú to stovky. Situácia je naozaj alarmujúca," dodal banskobystrický primátor.



"Chceme poďakovať zdravotníckym zariadeniam a personálu, že v tejto situácii znova s nasadením svojich síl pokračujú v boji s novým koronavírusom. Len nás naozaj mrzí nejednotnosť spoločnosti. Spôsobuje, že mnoho pacientov je v nemocniciach úplne zbytočne, vyťažuje zdravotnícky systém a iné vážne prípady sú odsúvané," uzavrel žilinský primátor.