Primátori miest Bratislavského kraja zvažujú opätovnú kandidatúru

Bratislava 12. marca (TASR) - Súčasní primátori okresných miest v Bratislavskom kraji sa ešte nerozhodli, či sa budú na jeseň opätovne uchádzať o mandát. "Zvažujeme to," zhodujú sa vo vyjadrení pre TASR primátori Malaciek, Pezinka a Senca Juraj Říha, Igor Hianik a Dušan Badinský.



Stručne, bez ďalších podrobností priznal zvažovanie nad pokračovaním vo funkcii šéf pezinskej samosprávy. Súčasné funkčné obdobie je Hianikovo prvé.



Rovnako je od roku 2018 na poste šéfa samosprávy Senca Dušan Badinský. "Musím to ešte zvážiť, definitívne by som chcel prijať rozhodnutie v období okolo veľkonočných sviatkov," uviedol Badinský pre TASR na otázku opätovnej kandidatúry. Priznal zároveň, že súčasné turbulentné obdobie, ktoré po covidových strastiach postavilo pred samosprávy ďalšie ťažké úlohy v prípade reagovania na utečeneckú vlnu, ho nútia plne sa sústrediť na prebiehajúce procesy.



Už tretie volebné obdobie by v prípade úspechu v jesennom hlasovaní stál na čele Malaciek Juraj Říha. I on sa však momentálne sústreďuje na aktuálne aktivity mesta. "Do jesene máme v pláne pripraviť výstavbu novej škôlky, základnej školy i nájomných bytov, energiu a čas je potrebné venovať rozbehnutým projektom, ako je výstavba mestskej podzemnej garáže, či príprava obstarávania výstavby športovej haly," pripomenul Říha. "Je pochopiteľné, že na moju prípadnú kandidatúru bude mať vplyv aj snaha dokončiť tieto významné projekty," dodal.



Doterajší primátor hlavného mesta SR Matúš Vallo už potvrdil, že chce pokračovať. Podobne má plány obhájiť post aj predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba.



Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa na jeseň uskutočnia v jednom termíne. Oficiálny dátum ešte nie je známy.