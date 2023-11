Primátori protestujú proti zatvoreniu pôrodnice v žiarskej nemocnici

Žiar nad Hronom 3. novembra (TASR) – Primátori miest zo spádovej oblasti žiarskej nemocnice protestujú proti rozhodnutiu spoločnosti Agel pozastaviť činnosť tunajšej pôrodnice, ktorá má pre nedostatok personálu pozastaviť svoju prevádzku na tri mesiace. Zároveň žiadajú, aby prehodnotila toto svoje stanovisko.



Vyzývajú tiež Ministerstvo zdravotníctva SR, aby bezodkladne pristúpilo k prehodnoteniu a úprave vyhlášky optimalizácie siete nemocníc a stanovilo taký počet pôrodov, aby bola zachovaná dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov jednotlivých regiónov.



"Tento krok vnímame ako veľké riziko pre celú spádovú oblasť okresov Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica, ktoré patria pod pôsobnosť nemocnice v Žiari nad Hronom," uvádzajú v spoločnom stanovisku primátori a primátorky Žarnovice, Banskej Štiavnice, Kremnice, Novej Bane a Žiaru nad Hronom, ktoré v piatok odkomunikovali verejnosti.



Zároveň sa domnievajú, že kritická situácia so zabezpečením kvalifikovaného lekárskeho či zdravotníckeho personálu nemá byť riešená uzatvorením oddelenia, ale aktívnym vyhľadávaním a motivovaním lekárov a zdravotníkov pôsobiť v nemocnici.



"Argumenty, že pacientky a rodičky môžu využiť služby pôrodníc vo Zvolene a Leviciach pokladáme za nedostatočné. Vážne sa obávame, že obyvateľom regiónu sa zníži dostupnosť garantovanej zdravotnej starostlivosti," podotkol žiarsky primátor Peter Antal s tým, že väčšia vzdialenosť do týchto nemocníc zvyšuje riziko poskytnutia zdravotnej starostlivosti najmä pre pacientky so spontánnymi pôrodmi.



Primátorka Žarnovice Alena Kazimírová poukázala na to, že na služby pôrodnice sú odkázaní aj obyvatelia Kľakovskej doliny. V prípade zatvorenia pôrodnice sa tak obáva zhoršenia dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Otázkou podľa jej slov tiež je, či bude zvolenská pôrodnica schopná kapacitne napĺňať potreby tak veľkého regiónu. Podobné obavy vyjadrila aj primátorka Banskej Štiavnice Nadežda Babiaková, ktorá pripomenula, že mesto už pred rokmi o jednu pôrodnicu prišlo. "Toto zatvorenie žiarskej pôrodnice je neadekvátne," podotkla.



Žiarsky primátor pripomenul, že miestna pôrodnica je kvalitné zariadenie, ktorého služby vyhľadávajú ženy nielen z blízkeho okolia, ale aj vzdialenejších regiónov. Samospráva spraví podľa jeho slov všetko preto, aby k zatvoreniu pôrodnice nakoniec neprišlo. "Som presvedčený, že dokážeme zachovať túto našu pôrodnicu," podotkol.



Nemocnica v Žiari nad Hronom, ktorá patrí pod spoločnosť Agel SK, pozastaví prevádzku pôrodnice v druhej polovici decembra. Spoločnosť informovala, že prevádzka gynekologickej ambulancie aj plánovaných operačných výkonov sa nemení. Rodičkám ponúka náhradné alternatívy, pôrodnice v Leviciach a vo Zvolene. Pozastavenie prevádzky pôrodnice spoločnosť odôvodňuje nedostatkom personálu. Tvrdí, že personál nie je možné udržať pre kritériá optimalizácie siete nemocníc. Súčasná situácia vyplynula z odchodu štyroch lekárov. Pôrodnica tak kapacitne nedokáže pokryť 24-hodinovú prevádzku oddelenia i ústavnej pohotovostnej služby.