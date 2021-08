Primátori z Hontu a Podpoľania nechcú prísť o akútnu nemocnicu

Zvolen 18. augusta (TASR) - Primátori miest okresov Zvolen, Detva a Krupina sa obávajú, že pripravovaná optimalizácia siete slovenských nemocníc prinesie pre obyvateľov týchto okresov výrazné zhoršenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Zvolenská nemocnica, ktorá je doposiaľ jedinou dostupnou nemocnicou v regióne Hontu a Podpoľania, by sa totiž mala stať komunálnym zdravotníckym zariadením a prestala by poskytovať celý rad životne dôležitých služieb.



"Z informácií, ktoré doteraz máme, vyplýva, že zvolenská nemocnica je považovaná za takú, ktorá by mala v budúcnosti plniť iba úlohu komunitnej nemocnice a akútna zdravotná starostlivosť bude ponechaná na iné nemocnice," povedala v stredu na tlačovej konferencii primátorka Zvolena Lenka Balkovičová. "Tým by sa úplne zmenil charakter nemocnice a ľudia by museli chodiť do iných miest," dodala.







Nemocnica vo Zvolene pritom v uplynulých troch rokoch výrazne investovala práve do oddelení, ktoré poskytujú akútnu zdravotnú starostlivosť. Podľa jej riaditeľky Ľudmily Veselej to bolo viac ako deväť miliónov eur, pričom aktuálne sa pripravuje aj zriadenie ďalšieho potrebného onkologického oddelenia.



"My sme v roku 2018 vypracovali transformačný plán nemocnice, ktorý sa zameriava na poskytovanie akútnej zdravotnej starostlivosti, a to práve preto, akú veľkú spádovú oblasť máme," povedala pre TASR Veselá. Tento transformačný plán ministerstvo zdravotníctva schválilo a nemocnica sa podľa nej aj na základe toho uchádzala o príspevok z eurofondov na projekt modernizácie infraštruktúry a zefektívnenia poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti. "My svoj záväzok stále dodržiavame, a preto je pre nás nepochopiteľné, prečo zrazu došlo k zmene názoru ministerstva," dodala.







S pripravovanou zmenou nesúhlasí ani primátor Dudiniec Dušan Strieborný. "Dudince a okolité obce sú najvzdialenejšie od Zvolena. Už teraz je dostupnosť časovo na hranici. Sme totiž od Zvolena vzdialení viac ako 50 kilometrov. Napríklad už len do Banskej Bystrice by sa tá vzdialenosť zvýšila o ďalších 20 kilometrov, čo by mohlo v urgentných prípadoch ohroziť životy ľudí," povedal TASR.



Primátori a starostovia z uvedených okresov, ktorí sú zastúpení v regionálnom združení miest a obcí už žiadali ministra zdravotníctva, aby mohli rokovať so zástupcami ministerstva a predložiť im svoje argumenty. Zatiaľ však k takémuto stretnutiu nedošlo.







Podľa Balkovičovej je celý návrh optimalizácie siete slovenských nemocníc aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní. "My sa doň zapojíme a určite tam naše pripomienky doplníme. Potrebujeme však o probléme hovoriť aj navonok, smerom k občanom, aby aj oni vedeli, čo všetko im môže takáto zmena priniesť," pripomenula.