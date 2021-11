Primátori z okresu Rožňava vítajú zatvorenie škôl hygienikom

Rožňava 29. novembra (TASR) – Primátori Rožňavy a Dobšinej vítajú a podporujú rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Rožňave prerušiť prezenčnú výučbu na stredných školách (SŠ) a druhom stupni základných škôl (ZŠ) v celom okrese. Uviedli to pre TASR s tým, že situácia so šírením nového koronavírusu na školách sa začínala viditeľne zhoršovať.



"Úplne súhlasím s takýmto obmedzením, dokonca by som bol aj za to, aby sa zavrel aj prvý stupeň ZŠ. Situácia si to podľa mňa bude v blízkej budúcnosti určite vyžadovať. Je to síce nepopulárne rozhodnutie, ale myslím si, že niet inej cesty," uviedol primátor Dobšinej Ján Slovák.



Rozhodnutie RÚVZ podporuje aj primátor Rožňavy Michal Domik, podľa ktorého sa v poslednom období začalo šírenie ochorenia COVID-19 na školách zrýchľovať. "Najskôr to bola jedna trieda, potom dve triedy, potom sa pridala ďalšia škola. Bol tam nárast prípadov," povedal Domik.



RÚVZ v Rožňave od pondelka obmedzil prezenčnú výučbu na školách vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu. Poukazuje pritom na to, že viac ako tretinu pozitívnych prípadov v Rožňavskom okrese tvoria deti do veku 18 rokov. Zatvorenie SŠ a druhého stupňa ZŠ by malo trvať len nevyhnutne dlhý čas.



"Prvý stupeň základných škôl budeme priebežne sledovať a v prípade, ak si to situácia bude vyžadovať, budeme individuálne prerušovať vyučovanie aj v týchto zariadeniach," informoval RÚVZ v Rožňave.