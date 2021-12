Primátorka Lučenca: Rok 2021 bol pre mesto úspešný

Lučenec 23. decembra (TASR) – Rok 2021 bol pre mesto Lučenec úspešný, popri realizácii niekoľkých väčších projektov a rozsiahlej rekonštrukcii ciest a chodníkov sa samospráve podarilo hospodáriť s prebytkom financií. Pre TASR to uviedla primátorka mesta Alexandra Pivková.



"Podarilo sa nám veľmi dobre hospodáriť. V roku 2021 predpokladáme prebytok hospodárenia o viac ako 800.000 eur. Dlh mesta ku koncu roka očakávame vo výške 16,4 percenta. V minulom roku bol na úrovni 18,8 percenta, pred desiatimi rokmi to bolo až 37 percent," priblížila primátorka.



V uplynulých mesiacoch samospráva výrazne investovala do rekonštrukcií ciest a chodníkov, celková suma investícií presiahla 2,5 milióna eur. "Podarilo sa nám do plánu opráv Slovenskej správy ciest zaradiť aj rekonštrukciu cesty I. triedy, ktorá je tepnou mesta," dodala Pivková s tým, že v tomto roku odštartovala aj výstavba dvojice cyklotrás, ktoré Lučenec prepoja s obcami Halič a Vidiná.



Za dôležité primátorka považuje aj investície, ktoré mesto v roku 2021 urobilo v oblasti nakladania s kuchynským odpadom. Samospráva pokračovala aj s budovaním kontajnerových a polopodzemných kontajnerových stanovíšť v rôznych lokalitách.



"Dokončili sme aj realizáciu veľkého projektu rekonštrukcie materskej školy na Rúbanisku. Spracovali sme tiež nízkouhlíkovú stratégiu, ktorá je východiskom pre ďalšie opatrenia, ktoré chceme realizovať. Riešime i veľký projekt envirocentra, kde sme na začiatok zrealizovali postavenie apidomčeka," doplnila primátorka.