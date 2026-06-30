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Primátorka Prievidze K. Macháčková chce na jeseň obhájiť svoj post
Primátorka podľa svojich slov verí, že rozvoj mesta stojí na skúsenostiach, odbornosti, stabilite a spolupráci.
Autor TASR
Prievidza 30. júna (TASR) - Primátorka Prievidze Katarína Macháčková chce na jeseň obhájiť svoj post. Do komunálnych volieb pôjde ako nezávislá kandidátka. Svoje rozhodnutie oznámila v utorok večer na sociálnej sieti.
„Pred rokmi som dala Prievidzi svoj sľub, že budem robiť všetko pre to, aby sa naše mesto stávalo lepším miestom pre život. Dnes sa môžeme spoločne obzrieť za tým, čo sa podarilo,“ uviedla Macháčková.
Tvrdí, že výsledky práce vidia obyvatelia v zrekonštruovaných školách, krajších verejných priestoroch, nových športoviskách, investíciách pre rodiny, seniorov aj v mnohých ďalších projektoch, ktoré menia každodenný život v meste. „Za roky spoločnej práce sme naše mesto spoznali do hĺbky. Poznáme jeho silné stránky, jeho potreby aj výzvy. Vieme pripravovať kvalitné projekty, získavať financie, robiť zodpovedné rozhodnutia a meniť plány na konkrétne výsledky,“ ozrejmila.
Primátorka podľa svojich slov verí, že rozvoj mesta stojí na skúsenostiach, odbornosti, stabilite a spolupráci. Macháčková vedie Prievidzu od roku 2010.
O post primátora sa na jeseň plánuje uchádzať aj mestský poslanec a hovorca verejného ochrancu práv 29-ročný Branislav Gigac. Do volieb pôjde ako nezávislý kandidát.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
„Pred rokmi som dala Prievidzi svoj sľub, že budem robiť všetko pre to, aby sa naše mesto stávalo lepším miestom pre život. Dnes sa môžeme spoločne obzrieť za tým, čo sa podarilo,“ uviedla Macháčková.
Tvrdí, že výsledky práce vidia obyvatelia v zrekonštruovaných školách, krajších verejných priestoroch, nových športoviskách, investíciách pre rodiny, seniorov aj v mnohých ďalších projektoch, ktoré menia každodenný život v meste. „Za roky spoločnej práce sme naše mesto spoznali do hĺbky. Poznáme jeho silné stránky, jeho potreby aj výzvy. Vieme pripravovať kvalitné projekty, získavať financie, robiť zodpovedné rozhodnutia a meniť plány na konkrétne výsledky,“ ozrejmila.
Primátorka podľa svojich slov verí, že rozvoj mesta stojí na skúsenostiach, odbornosti, stabilite a spolupráci. Macháčková vedie Prievidzu od roku 2010.
O post primátora sa na jeseň plánuje uchádzať aj mestský poslanec a hovorca verejného ochrancu práv 29-ročný Branislav Gigac. Do volieb pôjde ako nezávislý kandidát.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.