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Primátorka Púchova K. Heneková vstúpila do tretieho volebného obdobia
Súčasťou poslaneckého zboru sú aj poslanci, ktorí budú túto funkciu vykonávať prvýkrát, a ja verím, že budú prínosom a prinesú nový vietor do mesta, povedala Heneková.
Autor TASR
Púchov 19. novembra (TASR) - Staronová primátorka Púchova Katarína Heneková vstupuje do svojho tretieho volebného obdobia s vďakou za podporu a s pokorou a záväzkom rozvíjať mesto k spokojnosti všetkých obyvateľov. Povedala to vo štvrtok na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Spolu s poslancami zložila sľub.
„Súčasťou poslaneckého zboru sú aj poslanci, ktorí budú túto funkciu vykonávať prvýkrát, a ja verím, že budú prínosom a prinesú nový vietor do mesta. Bolo to tak aj v minulom období a ja verím, že aj teraz pochopia, že len spoločne môžeme pomáhať ľuďom v zlepšení kvality života. Takže áno, verím, že podpora v zastupiteľstve bude v prvom rade pre ľudí v našom meste,“ doplnila primátorka.
Vzhľadom na narastajúce problémy súvisiace s klimatickou zmenou bude jednou z priorít zohľadňovať zmeny pri všetkých investičných akciách a zlepšovať environmentálne smerovanie mesta vo všetkých oblastiach. Veľké výzvy vidí v riešení územia okolo rieky Váh, kde aj prostredníctvom rôznych dotačných a grantových schém verí v zatraktívnenie tohto priestoru a vytvorenie miesta pre oddych a šport s napojením na cyklodopravu.
„Pokračovať plánujeme aj v zlepšovaní školskej a športovej infraštruktúry smerujúcej najmä k zníženiu energetickej náročnosti objektov - materských škôl, zimného štadióna, športovej haly, plavárne. Veľkou výzvou je aj župný dom a ďalšie priestory i vybavenie pre kultúrne inštitúcie. Obnoviť chceme vozový park autobusovej dopravy a technických služieb mesta,“ doplnila Heneková.
V októbrových komunálnych voľbách získala Heneková 3180 hlasov (45,65 percenta), druhý Marián Michalec získal 2045 hlasov (29,35 percenta). Nasledovali Roman Hvizdák (846 hlasov, 12,14 percenta), Juraj Kapuš (558 hlasov, 8,01 percenta), Ľubomír Luhový (170 hlasov, 2,44 percenta) a Ľubor Malovec (167 hlasov, 2,39 percenta).
V 17-člennom mestskom zastupiteľstve bude 15 nezávislých poslancov - Ľudmila Hanuliaková, Peter Šeba, Miriam Bašková Gabčová, Ľuboš Kmošena, Peter Hrbáček, Miroslav Kubičár, Marián Mišún, Jarmila Halušková, Peter Bílik, Eva Baricová, Roman Berčík, Petra Mašková, Roman Špaček, Roman Rosina a Peter Karumník. Cyril Crkoň a Juraj Lednický budú v zastupiteľstve hájiť koalíciu Hnutie Slovensko, KDH, Progresívne Slovensko, SaS, Za ľudí.
Voliči v Púchove odovzdali 6966 platných hlasovacích lístkov, volebná účasť dosiahla 50,51 percenta.
„Súčasťou poslaneckého zboru sú aj poslanci, ktorí budú túto funkciu vykonávať prvýkrát, a ja verím, že budú prínosom a prinesú nový vietor do mesta. Bolo to tak aj v minulom období a ja verím, že aj teraz pochopia, že len spoločne môžeme pomáhať ľuďom v zlepšení kvality života. Takže áno, verím, že podpora v zastupiteľstve bude v prvom rade pre ľudí v našom meste,“ doplnila primátorka.
Vzhľadom na narastajúce problémy súvisiace s klimatickou zmenou bude jednou z priorít zohľadňovať zmeny pri všetkých investičných akciách a zlepšovať environmentálne smerovanie mesta vo všetkých oblastiach. Veľké výzvy vidí v riešení územia okolo rieky Váh, kde aj prostredníctvom rôznych dotačných a grantových schém verí v zatraktívnenie tohto priestoru a vytvorenie miesta pre oddych a šport s napojením na cyklodopravu.
„Pokračovať plánujeme aj v zlepšovaní školskej a športovej infraštruktúry smerujúcej najmä k zníženiu energetickej náročnosti objektov - materských škôl, zimného štadióna, športovej haly, plavárne. Veľkou výzvou je aj župný dom a ďalšie priestory i vybavenie pre kultúrne inštitúcie. Obnoviť chceme vozový park autobusovej dopravy a technických služieb mesta,“ doplnila Heneková.
V októbrových komunálnych voľbách získala Heneková 3180 hlasov (45,65 percenta), druhý Marián Michalec získal 2045 hlasov (29,35 percenta). Nasledovali Roman Hvizdák (846 hlasov, 12,14 percenta), Juraj Kapuš (558 hlasov, 8,01 percenta), Ľubomír Luhový (170 hlasov, 2,44 percenta) a Ľubor Malovec (167 hlasov, 2,39 percenta).
V 17-člennom mestskom zastupiteľstve bude 15 nezávislých poslancov - Ľudmila Hanuliaková, Peter Šeba, Miriam Bašková Gabčová, Ľuboš Kmošena, Peter Hrbáček, Miroslav Kubičár, Marián Mišún, Jarmila Halušková, Peter Bílik, Eva Baricová, Roman Berčík, Petra Mašková, Roman Špaček, Roman Rosina a Peter Karumník. Cyril Crkoň a Juraj Lednický budú v zastupiteľstve hájiť koalíciu Hnutie Slovensko, KDH, Progresívne Slovensko, SaS, Za ľudí.
Voliči v Púchove odovzdali 6966 platných hlasovacích lístkov, volebná účasť dosiahla 50,51 percenta.