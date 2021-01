Primátorka Púchova verí, že sa ukáže aktuálna situácia v okrese

Púchov 9. januára (TASR) – O regionálne plošné testovanie v Púchove je zatiaľ záujem, obyvatelia prichádzajú priebežne a na odberových miestach sa netvoria rady. Primátorka Púchova Katarína Heneková verí, že testovanie ukáže, aká je aktuálna epidemiologická situácia v okrese. Súvisí to aj s očakávaným otváraním škôl a škôlok. Doterajší priebeh testovania zhodnotila ako veľmi dobrý.



Primátorka Púchova uviedla, že situácia v meste sa od začiatku decembra, keď boli počty nakazených mimoriadne kritické, pomaličky zlepšuje. "Určite je to aj zásluhou toho, že sa nám podarilo zriadiť tri mobilné odberové miesta. Teraz sa situácia zasa asi trošku zmení, pretože sa po Vianociach opäť otvorili závody a pomaly sa majú začať spúšťať škôlky a základné školy. Potrebujeme sa na to pripraviť a zistiť, aká je situácia teraz," skonštatovala pre TASR.



Na otázku, či samospráva plánuje ďalšie kolá testovania, Heneková povedala, že všetko záleží od toho, ako dopadne aktuálne testovanie. Následne chce púchovská radnica po vzore Trenčína urobiť aj testovanie pozitívnych PCR testami. Tie mestu daroval vedec Pavol Čekan. Výsledky budú podľa Henekovej vedieť zrejme až koncom budúceho týždňa.







Pre okres Púchov, ktorý má zhruba 44.000 obyvateľov, sa na aktuálne regionálne testovanie podarilo zabezpečiť 30.000 antigénových testov. Okrem mesta Púchov sa doň zapája aj ďalších deväť obcí okresu, vytvorených je dokopy 26 odberových miest.



"Prosím všetkých obyvateľov regiónu, aby sa prišli otestovať. Je to zadarmo a dobrovoľné. Každý môže teraz, pred spustením škôl a škôlok, využiť túto možnosť a zistiť svoj zdravotný stav. Aby sme sa mohli čo najskôr vrátiť do normálu," dodala primátorka.