Primátorka Skalice tvrdí, že situácia s COVID-19 je pod kontrou

Skalica 17. septembra (TASR) – V okrese Skalica bolo zaznamenaných v stredu 20 pozitívnych prípadov na nový koronavírus. Krízový štáb mesta Skalica rokoval o situácii v súvislosti s ochorením COVID-19 v miestnom hokejovom klube. TASR o tom informovalo mesto Skalica.



"V prípade hokejového mužstva ide o uzavretú skupinu a žiaci Základnej školy so športovým zameraním na Mallého ulici, ktorí sa venujú hokeju, zostávajú z preventívnych dôvodov doma. Vedenie mesta je v kontakte s úradom verejného zdravotníctva, situáciu intenzívne sledujeme a v prípade potreby sme pripravení prijať ďalšie opatrenia. Pristupujeme k dezinfekcii celého zimného štadióna," uviedla primátorka Skalice Anna Mierna.



Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Senici zaznamenal vo svojej územnej pôsobnosti celkovo 29 potvrdených prípadov na COVID-19.



"Z nich 25 je súčasťou epidémie v hokejovom klube. RÚVZ v spolupráci s klubom a samosprávou zabezpečil potrebné protiepidemické opatrenia, pozitívne testované osoby sa nachádzajú v izolácii. RÚVZ naďalej aktívne dohľadáva ich kontakty a nariaďuje im domácu izoláciu. Všetky priestory zimného štadióna boli dezinfikované. Epidemiológovia pozorne sledujú situáciu v regióne a podľa jej vývoja budú prijímať opatrenia na lokálnej úrovni," uviedol Úrad verejného zdravotníctva SR na sociálnej sieti.



"Hokejový klub Skalica potvrdzuje informácie o karanténe mužstva. V našom klube prebehlo testovanie na nový koronavírus. Zatiaľ čo po prvom testovaní 2. septembra sme boli negatívni, po druhom 16. septembra bol u niekoľkých seniorských i juniorských hráčov výsledok testu pozitívny. V najbližších dňoch prebehne testovanie ďalšieho z tímov. Všetci sú v karanténe," uviedol predseda hokejového klubu HK Skalica Miroslav Lipovský.



Ako doplnil, klub bude postupovať v zmysle smernice Slovenského zväzu ľadového hokeja o opatreniach v súvislosti so šírením COVID-19, v zmysle pokynov RÚVZ a ďalšie kroky bude klub koordinovať so SZĽH.



"Mrzí nás, že tento fakt narušil prípravu na novú sezónu a zápas Kaufland Cupu s Nitrou musel byť kontumovaný v náš neprospech. Veríme, že sa situácia vráti čo najskôr do normálu a všetky naše mužstvá sa opäť zapoja do tréningového aj zápasového procesu,“ doplnil Lipovský.