Primátorka Sliaču má zistiť, čo zo zmluvy s USA pre mesto vyplýva

Sliač 31. októbra (TASR) - Poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) v Sliači zobrali na vedomie výsledky sobotňajšieho (29.10.) referenda o americkej základni. Primátorka Ľubica Balgová bude teraz zisťovať, čo zo zmluvy SR s USA pre mesto vyplýva. Výsledky ale predloží už novému zastupiteľstvu.



Poslanci Sliača sa výsledkami referenda mali podľa zákona zaoberať do troch dní od jeho konania. Na mimoriadnom zastupiteľstve v pondelok schválilo predložený návrh uznesenia šesť poslancov, dvaja boli proti a jeden sa zdržal hlasovania.



Podľa právnika mesta Branislava Petrocha sa referendum uskutočnilo v súlade so zákonom. Referendum so záväzným odporúčaním pre MsZ pritom znamená, že poslanci dali možnosť občanom rozhodnúť, aj keď sa ich v referende nezúčastní nadpolovičná väčšina.



Niektorí poslanci počas rozpravy uvádzali, že referendum s takouto otázkou nemalo ani byť, bolo zmätočné a preto budú proti schváleniu tohto bodu MsZ. "Keď sme prijímali VZN k referendu, nepoznali sme otázku tohto referenda," uviedla poslankyňa Alexandra Butašová Bidloňová. Obsah a zmysel referendovej otázky vtedy nebrali vôbec do úvahy.



Primátorka ale skonštatovala, že referendum s takto položenou otázkou splnilo zo zákona všetky podmienky a mesto ho vyhlásiť muselo.



Referenda o zriadení americkej vojenskej základne na území mesta sa zúčastnilo 1513 voličov, čo bolo 37 percent všetkých voličov Sliača. Otázku "Súhlasím s tým, aby mestské zastupiteľstvo mesta Sliač podniklo všetky zákonné opatrenia k tomu, aby zabránilo umiestneniu vojenskej základne Spojených štátov amerických v akejkoľvek forme na území letiska Sliač a v jeho okolí?" podporilo takmer 75 percent z nich. Mesto referendum vyhlásilo na základe petície, ktorú podpísalo v čase ratifikácie zmluvy medzi SR a USA 1343 (31 percent) obyvateľov Sliača.



Ako po oznámení výsledkov referenda uviedol minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽANO), výsledok referenda v Sliači neznamená nič pre Slovensko, vládu, rezort obrany ani mesto Sliač. Deklaroval, že americká základňa na miestnom letisku nebola, nie je a nebude.