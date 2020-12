Primátorka Sniny: Rozhodnutie o otvorení škôl nemôže byť spontánne

Snina 6. decembra (TASR) – Rozhodnutie, či školy v Snine otvoria alebo nie, nemôže byť spontánne a bez riadneho zváženia výhod, ale i hrozieb. Uviedla to vo svojom statuse na sociálnej sieti primátorka Daniela Galandová s tým, že v pondelok (7. 12.) sa uskutoční spoločná porada s riaditeľmi všetkých škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto a rovnako aj s prednostom Okresného úradu v Snine, aby do detailov naplánovali tento proces.



„Informácie, kedy sa konečne budú otvárať školy pre žiakov všetkých stupňov, sú zmätočné a menia sa skutočne neudržateľným tempom na to, aby bolo možné sa zodpovedne pripraviť. Aktuálne je toto rozhodnutie delegované na zriaďovateľa, avšak bez vyjasnených záležitostí ohľadom financovania či logistiky,“ ozrejmila Galandová.



Podmienkou pred nástupom do školy od 7. decembra je zabezpečiť povinné testovanie detí aj rodičov (jedného zákonného zástupcu). Okresný úrad v Snine je podľa slov primátorky pripravený zabezpečiť potrebné počty testovacích sád na COVID-19. Ako ďalej priblížila, realizácia testovania nie je len otázka počtu testov, ale aj logistika, koľko bude na škole odberných miest a podobne.



„Je už zima a skutočne nemôžeme realizovať testovanie systémom, že deti a rodičia budú pred školami čakať v radoch, a to nepôjde bez dobrej organizácie práce a zabezpečenia potrebného množstva personálu pre jednotlivé tímy,“ zdôraznila Galandová. Navyše je to podľa nej i otázka aktuálnej epidemiologickej situácie v meste.



Ďalšou témou je zabezpečenie vzdelania pre žiakov a študentov, ktorí budú mať pozitívny výsledok testov a nebudú môcť byť fyzicky prítomní na vyučovaní. „To znamená, že je potrebné nastaviť kapacity tak, aby prebiehalo vyučovanie aj online formou okrem vyučovania v školách,“ dodala primátorka.