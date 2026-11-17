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Primátorka Topoľčian a poslanci zložili sľuby
V topoľčianskom mestskom zastupiteľstve budú v novom volebnom období prevládať nezávislí poslanci, ktorí získali celkovo deväť mandátov.
Autor TASR
Topoľčany 17. novembra (TASR) - Staronová primátorka Topoľčian Alexandra Gieciová sa zložením sľubu v utorok oficiálne ujala vedenia mesta v novom volebnom období. Spolu s ňou zložilo sľub na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva aj 20 novozvolených mestských poslancov.
V topoľčianskom mestskom zastupiteľstve budú v novom volebnom období prevládať nezávislí poslanci, ktorí získali celkovo deväť mandátov. Po štyri mandáty získala koalícia Demokrati, Progresívne Slovensko a SaS a koalícia Hlas-SD, SNS a Smer-SD. Troch poslancov v topoľčianskom mestskom zastupiteľstve bude mať KDH. Do poslaneckých lavíc zasadlo 18 mužov a dve ženy.
V meste s približne 23.630 obyvateľmi bolo v zoznamoch voličov v októbrových komunálnych voľbách zapísaných 20.397 voličov. Na hlasovaní sa zúčastnilo 8353 voličov, ktorí odovzdali 7843 platných hlasovacích lístkov. Volebná účasť dosiahla 40,95 percenta.
Gieciová stojí na čele mesta od roku 2018. Kandidovala ako nezávislá. Vo voľbách získala podporu 5451 voličov, čo predstavuje 67,32 percenta z celkového počtu platných hlasov. „Som vďačná každému, kto prišiel k volebným urnám, kto sa zaujímal o budúcnosť nášho mesta a kto svojím hlasom vyjadril svoj názor. Ďakujem za dôveru a uvedomujem si, že dôvera sa nedostáva navždy, treba si ju opätovne, každý deň zaslúžiť svojou prácou, rozhodnutiami a výsledkami,“ povedala primátorka.
Pripomenula, že je pripravená spolupracovať s každým, komu úprimne záleží na budúcnosti mesta a kto je pripravený priložiť ruku k dielu. „Iný, slušný názor nie je pre mňa dôvodom na rozdeľovanie. Bez ohľadu na príslušnosť k tímu by nás mala spájať jedna spoločná vec, naše mesto. Bola by som veľmi rada, keby sme všetci dokázali nechať svoje osobné spory, antipatie a nezhody za dverami, aby sme ich neprenášali do rozhodovania o veciach verejných. Všetci máme mať jeden spoločný cieľ, aby sa nám v našom meste dobre žilo, aby sa rozvíjalo a aby sme všetci naň mohli byť hrdí,“ adresovala poslancom na ustanovujúcom zasadnutí zastupiteľstva.
Primátorka skonštatovala, že víťazstvo vo voľbách nie je víťazstvom nad ničím. „Nie je to dôvod na nadradenosť ani na rozdeľovanie spoločnosti. Je to predovšetkým prijatie zodpovednosti za všetkých obyvateľov mesta, bez rozdielu na to, koho volili. Moja práca sa nekončí pri tých, ktorí mi dali svoj hlas. Čaká nás veľa práce, veľa rozhodnutí a určite aj situácií, v ktorých nebudeme mať všetci rovnaký názor. Verím, že ak budeme k sebe pristupovať s rešpektom, úctou a ochotou hľadať riešenia, dokážeme spolu naše mesto posunúť dopredu. Na to vás všetkých vyzývam,“ povedala Gieciová.
V topoľčianskom mestskom zastupiteľstve budú v novom volebnom období prevládať nezávislí poslanci, ktorí získali celkovo deväť mandátov. Po štyri mandáty získala koalícia Demokrati, Progresívne Slovensko a SaS a koalícia Hlas-SD, SNS a Smer-SD. Troch poslancov v topoľčianskom mestskom zastupiteľstve bude mať KDH. Do poslaneckých lavíc zasadlo 18 mužov a dve ženy.
V meste s približne 23.630 obyvateľmi bolo v zoznamoch voličov v októbrových komunálnych voľbách zapísaných 20.397 voličov. Na hlasovaní sa zúčastnilo 8353 voličov, ktorí odovzdali 7843 platných hlasovacích lístkov. Volebná účasť dosiahla 40,95 percenta.
Gieciová stojí na čele mesta od roku 2018. Kandidovala ako nezávislá. Vo voľbách získala podporu 5451 voličov, čo predstavuje 67,32 percenta z celkového počtu platných hlasov. „Som vďačná každému, kto prišiel k volebným urnám, kto sa zaujímal o budúcnosť nášho mesta a kto svojím hlasom vyjadril svoj názor. Ďakujem za dôveru a uvedomujem si, že dôvera sa nedostáva navždy, treba si ju opätovne, každý deň zaslúžiť svojou prácou, rozhodnutiami a výsledkami,“ povedala primátorka.
Pripomenula, že je pripravená spolupracovať s každým, komu úprimne záleží na budúcnosti mesta a kto je pripravený priložiť ruku k dielu. „Iný, slušný názor nie je pre mňa dôvodom na rozdeľovanie. Bez ohľadu na príslušnosť k tímu by nás mala spájať jedna spoločná vec, naše mesto. Bola by som veľmi rada, keby sme všetci dokázali nechať svoje osobné spory, antipatie a nezhody za dverami, aby sme ich neprenášali do rozhodovania o veciach verejných. Všetci máme mať jeden spoločný cieľ, aby sa nám v našom meste dobre žilo, aby sa rozvíjalo a aby sme všetci naň mohli byť hrdí,“ adresovala poslancom na ustanovujúcom zasadnutí zastupiteľstva.
Primátorka skonštatovala, že víťazstvo vo voľbách nie je víťazstvom nad ničím. „Nie je to dôvod na nadradenosť ani na rozdeľovanie spoločnosti. Je to predovšetkým prijatie zodpovednosti za všetkých obyvateľov mesta, bez rozdielu na to, koho volili. Moja práca sa nekončí pri tých, ktorí mi dali svoj hlas. Čaká nás veľa práce, veľa rozhodnutí a určite aj situácií, v ktorých nebudeme mať všetci rovnaký názor. Verím, že ak budeme k sebe pristupovať s rešpektom, úctou a ochotou hľadať riešenia, dokážeme spolu naše mesto posunúť dopredu. Na to vás všetkých vyzývam,“ povedala Gieciová.