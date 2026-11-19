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Primátorka Trnavy sa ujala funkcie, sľub zložili i poslanci
Nemčovská sa umiestnila v októbrových voľbách na prvej pozícii so ziskom 13.411 platných hlasov (60,47 percenta). Je prvou ženou na čele Trnavy v histórii mesta.
Autor TASR,aktualizované
Trnava 19. novembra (TASR) - Primátorka Trnavy Eva Nemčovská sa zložením sľubu na štvrtkovom ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva ujala svojej funkcie. Oprieť sa bude môcť o podporu pohodlnej väčšiny v 27-člennom poslaneckom zbore. Nemčovská vo funkcii vystriedala Petra Bročku, ktorý stál na čele mesta 12 rokov a na post opätovne nekandidoval.
Nemčovská sa umiestnila v októbrových voľbách na prvej pozícii so ziskom 13.411 platných hlasov (60,47 percenta). Je prvou ženou na čele Trnavy v histórii mesta. Druhú pozíciu obsadil Branislav Baroš so 6848 platnými hlasmi (30,87 percenta). Ďalší kandidáti nezískali v celkovom súčte ani desaťpercentný podiel.
Po zložení sľubu jej Bročka odovzdal primátorské insígnie. „Počas tohto aktu som pocítila obrovskú zodpovednosť a záväzok voči Trnavčanom na najbližšie štyri roky,“ povedala Nemčovská pre TASR. Hovorila o pripravenosti spolupracovať.
Dôraz chce klásť na spoluprácu s Trnavským samosprávnym krajom a s ďalšími organizáciami na území mesta a v regióne. „Medzi hlavné témy patria mestské nájomné bývanie, doprava a posilnenie štruktúr v rámci sociálnych služieb a iných oblastí,“ dodala.
V 27-člennom zastupiteľstve sú nezávislí poslanci Katarína Ďurková, Marcel Krajčo, Milan Sokolovský, Ina Mruškovičová, Andrea Svatá, Gabriela Cabanová, Marek Neštický, Tibor Pekarčík, Matej Lančarič, Ivan Kopčík, Martin Uhlík, Vladimír Ekhardt, Juraj Baďura, Pavol Hluchý, Richard Sládek, Lukáš Bednár, Šimon Štefunko, Andrej Brník, Jozef Šúst, Tatiana Vavrová, Erik Hrnčiarik, Matej Cagala a Peter Karol. Patrik Ondrejech nastupuje ako náhradník za Nemčovskú, ktorej mandát poslankyne zanikol zložením primátorského sľubu.
Drvivú väčšinu spomedzi nezávislých tvoria poslanci zo zoskupenia Lepšia Trnava. V rámci koalície Trnava pre každého a KDH uspeli Branislav Kramár a Rastislav Mráz. Jedno poslanecké miesto obsadila koalícia PS, SaS, Demokrati a Hnutie Slovensko v podobe Ľubice Horváthovej.
Poslanecký zbor poveril Ivana Kopčíka oprávnením zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva v prípade neprítomnosti primátorky i jej zástupcov. Členmi mestskej rady budú Juraj Baďura, Katarína Ďurková, Pavol Hluchý, Erik Hrnčiarik, Peter Karol, Marcel Krajčo, Branislav Kramár, Marek Neštický a Tatiana Vavrová.
Mestské zastupiteľstvo rozhodlo aj o zriadení a obsadení výborov v mestských častiach Trnavy. Poverilo tiež viacero mestských poslancov vykonávať akty uzavretia manželstva. Zastupiteľstvo schválilo poslanecký návrh na 50-percentné zvýšenie platu primátorky na približne 8600 eur.
Na slávnostnú časť programu ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva prijal pozvanie aj predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič.
Nemčovská sa umiestnila v októbrových voľbách na prvej pozícii so ziskom 13.411 platných hlasov (60,47 percenta). Je prvou ženou na čele Trnavy v histórii mesta. Druhú pozíciu obsadil Branislav Baroš so 6848 platnými hlasmi (30,87 percenta). Ďalší kandidáti nezískali v celkovom súčte ani desaťpercentný podiel.
Po zložení sľubu jej Bročka odovzdal primátorské insígnie. „Počas tohto aktu som pocítila obrovskú zodpovednosť a záväzok voči Trnavčanom na najbližšie štyri roky,“ povedala Nemčovská pre TASR. Hovorila o pripravenosti spolupracovať.
Dôraz chce klásť na spoluprácu s Trnavským samosprávnym krajom a s ďalšími organizáciami na území mesta a v regióne. „Medzi hlavné témy patria mestské nájomné bývanie, doprava a posilnenie štruktúr v rámci sociálnych služieb a iných oblastí,“ dodala.
V 27-člennom zastupiteľstve sú nezávislí poslanci Katarína Ďurková, Marcel Krajčo, Milan Sokolovský, Ina Mruškovičová, Andrea Svatá, Gabriela Cabanová, Marek Neštický, Tibor Pekarčík, Matej Lančarič, Ivan Kopčík, Martin Uhlík, Vladimír Ekhardt, Juraj Baďura, Pavol Hluchý, Richard Sládek, Lukáš Bednár, Šimon Štefunko, Andrej Brník, Jozef Šúst, Tatiana Vavrová, Erik Hrnčiarik, Matej Cagala a Peter Karol. Patrik Ondrejech nastupuje ako náhradník za Nemčovskú, ktorej mandát poslankyne zanikol zložením primátorského sľubu.
Drvivú väčšinu spomedzi nezávislých tvoria poslanci zo zoskupenia Lepšia Trnava. V rámci koalície Trnava pre každého a KDH uspeli Branislav Kramár a Rastislav Mráz. Jedno poslanecké miesto obsadila koalícia PS, SaS, Demokrati a Hnutie Slovensko v podobe Ľubice Horváthovej.
Poslanecký zbor poveril Ivana Kopčíka oprávnením zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva v prípade neprítomnosti primátorky i jej zástupcov. Členmi mestskej rady budú Juraj Baďura, Katarína Ďurková, Pavol Hluchý, Erik Hrnčiarik, Peter Karol, Marcel Krajčo, Branislav Kramár, Marek Neštický a Tatiana Vavrová.
Mestské zastupiteľstvo rozhodlo aj o zriadení a obsadení výborov v mestských častiach Trnavy. Poverilo tiež viacero mestských poslancov vykonávať akty uzavretia manželstva. Zastupiteľstvo schválilo poslanecký návrh na 50-percentné zvýšenie platu primátorky na približne 8600 eur.
Na slávnostnú časť programu ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva prijal pozvanie aj predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič.