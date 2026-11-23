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Primátorka Trnavy si vybrala za svojich zástupcov Ďurkovú a Krajča
Ďurková je vysokoškolská pedagogička, odborníčka na marketingovú komunikáciu a PR s manažérskymi skúsenosťami z akademického prostredia a profesionálneho športu.
Autor TASR
Trnava 23. novembra (TASR) - Primátorka Trnavy Eva Nemčovská si vybrala svojich zástupcov. Prvá viceprimátorka Katarína Ďurková sa bude venovať školstvu, sociálnym veciam, športu a kultúre. V pozícii druhého viceprimátora bude Marcel Krajčo zodpovedať za oblasti dopravy, územného plánovania a odpadového hospodárstva. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.
Ďurková je vysokoškolská pedagogička, odborníčka na marketingovú komunikáciu a PR s manažérskymi skúsenosťami z akademického prostredia a profesionálneho športu. Poslankyňou Mestského zastupiteľstva mesta Trnava je od roku 2018, od roku 2022 je aj členkou mestskej rady a predsedníčkou komisie školstva a vzdelávania.
„Verím, že sa nám podarí vytvoriť atmosféru vzájomného rešpektu, dôvery a dobrej spolupráce, a že o štyri roky budeme mať spoločne radosť z toho, čo sa nám pre Trnavu a jej obyvateľov podarilo urobiť,“ povedala Ďurková.
Krajčo pôsobil v uplynulom volebnom období vo funkcii zástupcu vtedajšieho primátora Petra Bročku. Od roku 2018 je poslancom mestského zastupiteľstva. Dlhodobo sa venuje témam parkovania, udržateľnej mobility a územného plánovania. Vedie mestskú organizáciu Trnava Tourism a zastupuje mesto v spoločnostiach TAVOS, Mestské stavby Trnava a FCC Trnava. „Doprava pre mňa nie je o autách ani o bicykloch, ale o tom, ako sa ľuďom v meste žije,“ zdôraznil.
Ďurková je vysokoškolská pedagogička, odborníčka na marketingovú komunikáciu a PR s manažérskymi skúsenosťami z akademického prostredia a profesionálneho športu. Poslankyňou Mestského zastupiteľstva mesta Trnava je od roku 2018, od roku 2022 je aj členkou mestskej rady a predsedníčkou komisie školstva a vzdelávania.
„Verím, že sa nám podarí vytvoriť atmosféru vzájomného rešpektu, dôvery a dobrej spolupráce, a že o štyri roky budeme mať spoločne radosť z toho, čo sa nám pre Trnavu a jej obyvateľov podarilo urobiť,“ povedala Ďurková.
Krajčo pôsobil v uplynulom volebnom období vo funkcii zástupcu vtedajšieho primátora Petra Bročku. Od roku 2018 je poslancom mestského zastupiteľstva. Dlhodobo sa venuje témam parkovania, udržateľnej mobility a územného plánovania. Vedie mestskú organizáciu Trnava Tourism a zastupuje mesto v spoločnostiach TAVOS, Mestské stavby Trnava a FCC Trnava. „Doprava pre mňa nie je o autách ani o bicykloch, ale o tom, ako sa ľuďom v meste žije,“ zdôraznil.