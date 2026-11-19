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Primátorka Žarnovice Alena Kazimírová sa druhýkrát ujala funkcie
Primátorka vo svojom príhovore uviedla, že je pripravená spolupracovať so všetkými poslancami, ktorí budú mať záujem konštruktívne sa podieľať na rozvoji mesta.
Autor TASR
Žarnovica 19. novembra (TASR) - Mesto Žarnovica povedie druhé volebné obdobie primátorka Alena Kazimírová (nezávislá). Spolu s 13 poslancami mestského zastupiteľstva zložila svoj sľub v stredu (18. 11.) počas ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva (MsZ).
V novom MsZ majú najväčšie zastúpenie nezávislí poslanci, ktorých je celkovo 11: Vladimír Černák, Jaroslav Považan, Andrej Trvalec, Karol Bielek, Štefan Balko, Peter Bakoš, Martin Michalík, Radim Vojtko, Tomáš Moravčík, Karel Zvolský a Lucia Vrtíková. Poslanecké lavice dopĺňajú Martin Čákovský (Demokrati) a Rudolf Vallo (KDH).
Primátorka vo svojom príhovore uviedla, že je pripravená spolupracovať so všetkými poslancami, ktorí budú mať záujem konštruktívne sa podieľať na rozvoji mesta. Poznamenala, že problémy obyvateľov nemajú politickú príslušnosť, vyzvala na vzájomný rešpekt a hľadanie riešení, ktoré budú prínosné pre mesto.
„Pred nami je veľa práce, rozpracovaných projektov aj nových výziev. Mojím cieľom je nadviazať na to, čo sa nám podarilo, pokračovať v začatých projektoch a aktivitách a zároveň hľadať nové možnosti, ako zlepšiť život v meste a v jeho prímestských častiach,“ skonštatovala Kazimírová.
V novom MsZ majú najväčšie zastúpenie nezávislí poslanci, ktorých je celkovo 11: Vladimír Černák, Jaroslav Považan, Andrej Trvalec, Karol Bielek, Štefan Balko, Peter Bakoš, Martin Michalík, Radim Vojtko, Tomáš Moravčík, Karel Zvolský a Lucia Vrtíková. Poslanecké lavice dopĺňajú Martin Čákovský (Demokrati) a Rudolf Vallo (KDH).
Primátorka vo svojom príhovore uviedla, že je pripravená spolupracovať so všetkými poslancami, ktorí budú mať záujem konštruktívne sa podieľať na rozvoji mesta. Poznamenala, že problémy obyvateľov nemajú politickú príslušnosť, vyzvala na vzájomný rešpekt a hľadanie riešení, ktoré budú prínosné pre mesto.
„Pred nami je veľa práce, rozpracovaných projektov aj nových výziev. Mojím cieľom je nadviazať na to, čo sa nám podarilo, pokračovať v začatých projektoch a aktivitách a zároveň hľadať nové možnosti, ako zlepšiť život v meste a v jeho prímestských častiach,“ skonštatovala Kazimírová.