Primátorom Bratislavy má záujem byť 9 kandidátov, z toho jedna žena

Bratislava 31. augusta (TASR) - O post primátora Bratislavy sa uchádza deväť kandidátov, z toho osem mužov a jedna žena. Šiesti sú nominanti politických strán a traja koalície politických strán. Vyplýva to z informácií, ktoré pre TASR poskytli z hlavného mesta s tým, že mená kandidátov budú zverejnené až po zaregistrovaní uchádzačov mestskou volebnou komisiou.



Doteraz svoju kandidatúru na primátora Bratislavy oznámili štyria kandidáti. Medzi nimi je súčasný šéf bratislavskej samosprávy Matúš Vallo, kandidujúci za koalíciu strán Team Bratislava, SaS a PS. Taktiež súčasný starosta Nového Mesta Rudolf Kusý, ktorý je kandidátom strán Dobrá voľba a Umiernení, Za ľudí, KDH a hnutia Sme rodina.



O hlasy voličov zabojuje i prednosta staromestského miestneho úradu Martin Mlýnek s podporou strán OKS, OĽANO, NOVA a Zmena zdola. Kandidovať za bratislavského primátora ako nezávislý chce aj niekdajší krajský predseda hnutia Republika v Bratislavskom kraji Miroslav Heredoš.



Do 45-členńého bratislavského mestského zastupiteľstva bolo podaných 331 kandidátnych listín. Z toho je 231 kandidátov a 100 kandidátok. Nezávislých kandidátov je 28. V rámci politických subjektov sa o mandát poslanca uchádza 303 kandidátov, z toho 137 sú kandidáti jednotlivých politických strán a 166 sú uchádzači koalícií politických strán.



Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra.