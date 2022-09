Primátorom Brezna chcú byť traja kandidáti, poslancov bude menej

Brezno 19. septembra (TASR) – V tohtoročných jesenných komunálnych voľbách sa o post primátora mesta Brezno uchádzajú traja oficiálne zaregistrovaní kandidáti. Ako nezávislí idú do volieb súčasný primátor Tomáš Abel a právnik Michal Dolňan. Konateľ Vladimír Strmeň kandiduje za Národnú koalíciu/Nezávislí kandidáti. Ich zoznam vrátane kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva (MsZ) zverejnilo mesto na svojej webstránke.



V novom volebnom období 2022 – 2026 sa počet poslancov MsZ zníži z 21 na 18. Rozhodlo o tom zastupiteľstvo ešte v júni, keď schválilo pozmeňujúci návrh poslanca Andreja Barančoka. Ako vtedy zdôvodnil, je presvedčený, že súčasný počet poslancov na veľkosť mesta a klesajúci počet obyvateľov je neadekvátny. Mesto tak môže ušetriť na odmenách poslancov tisíce eur.



Do breznianskeho MsZ kandiduje 54 ľudí, najviac, 24, vo volebnom obvode jeden, ktorý zahŕňa centrum mesta a priľahlé ulice. Bude mať sedem mandátov.



Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra.