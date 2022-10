Primátorom Námestova je po štyroch rokoch opäť J. Kadera

Námestovo 31. októbra (TASR) – Na post primátora Námestova sa po štvorročnej prestávke vracia Ján Kadera. V sobotňajších (29. 10.) komunálnych voľbách zvíťazil so ziskom 1618 platných hlasov (48,72 %). Vyplýva to z oficiálnych výsledkov, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR.



Kadera bol primátorom Námestova v rokoch 2005 až 2018, keď ho vystriedal Milan Hubík. V sobotňajších voľbách Kadera vyhral s náskokom 760 hlasov pred druhou kandidátkou Máriou Červeňovou. Tú volilo 858 ľudí (25,83 %). Doterajší primátor Milan Hubík skončil na treťom mieste so ziskom 605 hlasov (18,21 %). Štvrtú priečku obsadil Jozef Parížek so 122 hlasmi (3,67 %), piatu Andrea Ferletjaková so 118 hlasmi (3,55 %).



Volebná účasť v Námestove dosiahla 55,74 percenta.