Primátorovi Šale Belickému sa vyhrážali na sociálnej sieti smrťou

Šaľa 31. marca (TASR) - Primátorovi Šale Jozefovi Belickému sa na sociálnej sieti vyhrážali v nedeľu 30. marca smrťou. Zatiaľ neznáma osoba ponúkla na sociálnej sieti, že za odmenu 30.000 eur ho zavraždí. Belický potvrdil, že podáva na polícii trestné oznámenie.



Podľa primátora sa príspevok o jeho likvidácii objavil v diskusii na sociálnej sieti, ktorá sa týkala zvýšenia tohtoročných poplatkov za komunálny odpad i zlúčenia tepelných sústav v meste. „Verejný činiteľ musí zniesť určitú mieru kritiky, toho som si vedomý. No je nemysliteľné, aby sa musel strachovať o svoj život on i jeho rodina,“ povedal Belický.



Za nebezpečné považuje i to, že po mesiacoch zverejňovania kritických článkov a zneužívania faktov sa opozícia a ich podporovatelia prizerali tomu, že pod ich článkom sa objavil príspevok nebezpečného charakteru. „Administrátor stránky síce po pár hodinách príspevok zmazal, no polícii nebezpečné vyhrážanie neoznámil,“ skonštatoval primátor.