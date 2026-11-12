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Primátorskej funkcie v Ružomberku sa po druhýkrát ujal Ľubomír Kubáň
Kubáň sa chce okrem dokončenia rozbehnutých investícií zamerať aj na obnovu centra a verejné priestory.
Autor TASR
Ružomberok 12. novembra (TASR) - V Ružomberku sa vo štvrtok uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva (MsZ) na nové volebné obdobie. Primátorskej funkcie sa druhé volebné obdobie po sebe ujal Ľubomír Kubáň. Zastupiteľstvo na obdobie 2026 - 2030 zriadilo päťčlennú mestskú radu, desať komisií a výbory v štyroch mestských častiach. Zástupcom primátora sa stal Patrik Habo.
Kubáň sa chce okrem dokončenia rozbehnutých investícií zamerať aj na obnovu centra a verejné priestory. „Chceme postupovať po etapách, pripraviť kvalitné projekty a zabezpečiť ich financovanie. Dôležité sú aj športoviská, kultúrne objekty, podmienky na individuálnu bytovú výstavbu a ďalší rozvoj cyklotrás. V programe máme viacúčelovú športovú halu, obnovu historického majetku aj kvalitnejšie oddychové priestory. A rovnakú pozornosť a viac peňazí musia dostávať aj mestské časti, ktoré majú vlastné potreby,“ uviedol primátor.
V 16-člennom Mestskom zastupiteľstve (MsZ) v Ružomberku obhájilo svoje mandáty z končiaceho sa volebného obdobia len päť poslancov, a to Juraj Burgan, Vladimír Klimek, Karol Javorka, Martin Papčo a Ján Kuráň. Medzi novými zvolenými poslanci sú Ahmad Fawad Qasemyar, Ján Král, Adriana Stolárová, Viktor Mydlo, Ladislav Janči, Miriam Jančiová, Pavel Šípoš, Patrik Habo, Marián Gašaj, Martin Penjak a Tomáš Jacko. Jedenásť poslancov je nezávislých, štyria sú nominanti KDH a jeden SOM SLOVENSKO - Strana obcí a miest.
„Verím, že budeme spoločne hľadať riešenie pre lepší Ružomberok. Viem, že budeme mať neraz rozdielne názory na to, čomu dať prednosť a ako najlepšie použiť verejné peniaze. Od seba aj od vás očakávam, že si navzájom dáme priestor povedať, prečo za svojím návrhom stojíme. Aj keď sa pri hlasovaní rozídeme, na ďalší deň nás čaká práca pre to isté mesto, mesto Ružomberok,“ uviedol v príhovore Kubáň.
Mestskí poslanci si na ustanovujúcom MsZ zvolili členov mestskej rady, ktorými sú poslanci Ladislav Janči, Ján Kuráň, Pavel Šípoš a Adriana Stolárová. Zároveň Patrik Habo ako poslanec poverený výkonom funkcie zástupcu primátora sa stáva členom mestskej rady automaticky priamo zo zákona a mestské zastupiteľstvo ho do nej nevolí.
Kubáň sa chce okrem dokončenia rozbehnutých investícií zamerať aj na obnovu centra a verejné priestory. „Chceme postupovať po etapách, pripraviť kvalitné projekty a zabezpečiť ich financovanie. Dôležité sú aj športoviská, kultúrne objekty, podmienky na individuálnu bytovú výstavbu a ďalší rozvoj cyklotrás. V programe máme viacúčelovú športovú halu, obnovu historického majetku aj kvalitnejšie oddychové priestory. A rovnakú pozornosť a viac peňazí musia dostávať aj mestské časti, ktoré majú vlastné potreby,“ uviedol primátor.
V 16-člennom Mestskom zastupiteľstve (MsZ) v Ružomberku obhájilo svoje mandáty z končiaceho sa volebného obdobia len päť poslancov, a to Juraj Burgan, Vladimír Klimek, Karol Javorka, Martin Papčo a Ján Kuráň. Medzi novými zvolenými poslanci sú Ahmad Fawad Qasemyar, Ján Král, Adriana Stolárová, Viktor Mydlo, Ladislav Janči, Miriam Jančiová, Pavel Šípoš, Patrik Habo, Marián Gašaj, Martin Penjak a Tomáš Jacko. Jedenásť poslancov je nezávislých, štyria sú nominanti KDH a jeden SOM SLOVENSKO - Strana obcí a miest.
„Verím, že budeme spoločne hľadať riešenie pre lepší Ružomberok. Viem, že budeme mať neraz rozdielne názory na to, čomu dať prednosť a ako najlepšie použiť verejné peniaze. Od seba aj od vás očakávam, že si navzájom dáme priestor povedať, prečo za svojím návrhom stojíme. Aj keď sa pri hlasovaní rozídeme, na ďalší deň nás čaká práca pre to isté mesto, mesto Ružomberok,“ uviedol v príhovore Kubáň.
Mestskí poslanci si na ustanovujúcom MsZ zvolili členov mestskej rady, ktorými sú poslanci Ladislav Janči, Ján Kuráň, Pavel Šípoš a Adriana Stolárová. Zároveň Patrik Habo ako poslanec poverený výkonom funkcie zástupcu primátora sa stáva členom mestskej rady automaticky priamo zo zákona a mestské zastupiteľstvo ho do nej nevolí.