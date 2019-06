Primátorskej kvapky krvi sa v Poprade zúčastnili desiatky darcov

Ide o jednu z najúspešnejších výjazdových akcií tamojšieho pracoviska Národnej transfúznej služby (NTS).

Poprad 17. júna (TASR) – Do primátorskej kvapky krvi sa v pondelok na Mestskom úrade (MsÚ) v Poprade zapojili desiatky darcov. Ide o jednu z najúspešnejších výjazdových akcií tamojšieho pracoviska Národnej transfúznej služby (NTS).



„Mám veľkú radosť, že sa táto tradícia zachovala, ide o 10. jubilejný ročník a veľmi ma teší, že verejnosť, ako aj naši zamestnanci, prejavili veľký záujem,“ skonštatoval primátor najväčšieho mesta pod Tatrami Anton Danko.



Už od 7.00 h prichádzali do priestorov úradu všetci, ktorí v tento deň chceli svojím darovaním krvi pomôcť ľuďom, ktorí túto vzácnu tekutinu potrebujú. Na jubilejnom ročníku darcovskej akcie sa zúčastnilo dohromady 78 darcov, z ktorých veľkú časť tvorili zamestnanci MsÚ Poprad.



Primátor sa s vedúcim lekárom popradského pracoviska NTS SR Pavelom Repovským dohodol, že do konca tohto roka zorganizujú ešte jednu takúto akciu.