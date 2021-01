Košická prímestská doprava má pre pandémiu miliónové straty

Košice 8. januára (TASR) – Počet prepravených cestujúcich v prímestskej autobusovej doprave v Košickom kraji v roku 2020 klesol medziročne o 39,07 percenta. Vlaňajšie výnosy z predaja cestovného boli oproti roku 2019 nižšie o takmer 4,2 milióna eur, čo je pokles o 31,78 percenta. Informoval o tom Košický samosprávny kraj s tým, že straty spôsobili opatrenia vlády prijaté v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.



Prímestskú autobusovú dopravu v kraji prevádzkujú spoločnosti Arriva Michalovce a eurobus. Od zavedenia opatrení vlády a krízového štábu o obmedzení mobility jazdí veľká časť autobusových spojov poloprázdna.



„Pre obmedzenie dochádzky do škôl, s výnimkou materských škôl a prvého stupňa základných škôl, došlo k výraznému poklesu cestujúcich, najmä spomedzi žiakov a študentov. To sa prejavilo aj na tržbách," uviedol Úrad KSK.



Kým v roku 2019 obaja dopravcovia dosiahli celkové príjmy z cestovného vo výške 13 147 504 eur, v roku 2020 vykázali len 8 969 411 eur. Počas roka 2019 využilo služby dopravcov celkovo 21 122 923 ľudí, vlani to bolo len 12 871 094 cestujúcich, čo znamená pokles o viac ako osem miliónov.



Znížením tržieb prišli dopravcovia aj KSK o výraznú časť príjmov. Hlavným dôvodom bolo zníženie mobility obyvateľstva súvisiace s pandémiou. Samosprávny kraj preto očakáva za spôsobené straty náhradu.



Predseda KSK Rastislav Trnka skonštatoval, že školy boli väčšiu časť minulého roka zatvorené a ľudia poväčšine pracovali z domu. Tí, ktorí chodili do práce, preferovali z bezpečnostných dôvodov individuálnu dopravu.



„Po vypuknutí pandémie sme preto v prímestskej autobusovej doprave zaviedli prázdninový režim, neskôr premávali autobusy podľa špeciálne upraveného cestovného poriadku a počas veľkonočných sviatkov bola prímestská doprava na základe odporúčania ministerstva zdravotníctva zastavená úplne. Napriek tomu presiahli výpadky tržieb pre pandémiu a opatrenia vlády SR štyri milióny eur. Očakávame, že dôsledky týchto nariadení budú kompenzované zo štátneho rozpočtu ako priamy dosah pandémie na rozpočty VÚC," uviedol Trnka.



Úrad KSK pripomenul, že autobusy prímestskej autobusovej dopravy jazdia od 21. decembra 2020 v režime školských prázdnin. Keďže školy by mali podľa informácií ministerstva školstva aj po 11. januári vyučovať dištančnou formou, prímestská autobusová doprava bude v Košickom kraji aj naďalej premávať podľa cestovných poriadkov platných v režime školských prázdnin. Informácie o aktuálnej ponuke služieb v prímestskej autobusovej doprave budú uvedené na stránkach autobusových dopravcov a na webstránke www.cp.sk.