Prímestská doprava v Žilinskom kraji cez sviatky funguje štandardne

Žilina 9. apríla (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) počas veľkonočných sviatkov nepristúpi k pozastaveniu prímestskej autobusovej dopravy. Fungovať bude štandardne ako počas sviatkov. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Martina Remencová s tým, že prioritou je zabezpečiť najmä dochádzanie zamestnancov do práce.



"Radi by sme upokojili verejnosť, že v Žilinskom kraji autobusy premávať budú. Je dôležité, aby bola zabezpečená možnosť cestovať pre všetkých, ktorí počas sviatkov pracujú. Či už sú to zdravotníci, lekárnici, sestričky a opatrovateľky v sociálnych zariadeniach, pracovníci na pumpách, v potravinách a mnohí iní," povedala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.



V piatok (10. 4.), v nedeľu (12. 4.) a v pondelok (13. 4.) budú autobusové spoje podľa Remencovej premávať ako v nedeľu a štátny sviatok. V sobotu (11. 4.) budú jazdiť štandardne ako v sobotu. "Vo všetky ostatné dni jazdia autobusy v prázdninovom režime, ktorý bol nastavený ako jedno z bezpečnostných opatrení pred možným šírením nového koronavírusu s platnosťou od 23. marca. Obmedzené sú aj spoje, ktoré primárne nezabezpečujú dochádzanie za prácou, či inými povinnosťami a vykazovali veľmi nízku až žiadnu vyťaženosť," vysvetlila hovorkyňa ŽSK.



V rámci bezpečnostných opatrení zabezpečil ŽSK pre svojich dopravcov ochranné rúška. Prímestské autobusy sú podľa Remencovej pravidelne dezinfikované. Naďalej platí, že cestovať autobusom je možné iba s použitím rúška, prípadne šatky, alebo inej vhodnej alternatívy.