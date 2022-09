Prímestská doprava bude v Žilinskom kraji vo štvrtok zadarmo

Žilina 18. septembra (TASR) – Prímestská autobusová doprava v Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) bude vo štvrtok (22. 9.) bezplatná pre všetkých cestujúcich. Ide o aktivitu v rámci Európskeho týždňa mobility. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová.



"Aj tento rok sa ŽSK v spolupráci so SAD Žilina a Arriva Liorbus zapájajú od 16. do 22. septembra do Európskeho týždňa mobility. Počas tohto týždňa majú dopravcovia pre všetkých cestujúcich ponuku bezplatného vybavenia novej dopravnej karty a bezplatné cestovanie prímestskou autobusovou dopravou v Žilinskom kraji 22. septembra počas Svetového dňa bez áut," vysvetlila Lacová.



Cieľom je podpora využívania ekologických foriem dopravy, ako sú napríklad cyklistická, pešia a verejná doprava. Podľa hovorkyne sú šetrnejšie k životnému prostrediu a znižujú negatívne dosahy na ľudské zdravie. "Chceme motivovať cestujúcich na využívanie verejnej dopravy a poukázať na význam verejnej osobnej dopravy ako trvalo udržateľného dopravného systému," dodala Lacová.