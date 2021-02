Prímestské autobusy budú naďalej jazdiť v prázdninovom režime

Trnava 5. februára (TASR) – Prímestská autobusová doprava na území Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) bude aj v nasledujúcom období zabezpečovaná v prázdninovom režime, a to až do odvolania. Ako informoval odbor dopravnej politiky TTSK, rozhodnutie sa odvíja aj od nástupu žiakov do škôl. Dopravcovia však teraz autobusovú dopravu obohatia o niektoré spoje.



SAD Dunajská Streda prevádzkuje v súčasnosti prímestskú autobusovú dopravu v okresoch Dunajská Streda a Galanta v redukovanom prázdninovom režime, od pondelka (8. 2.) pridá ďalších 20 spojov. Spoločnosť Arriva Trnava od pondelka rozšíri prázdninový režim o niekoľko vybraných školských spojov. Dopravca SKAND Skalica je pripravený vybrané školské spoje pridať operatívne.



TTSK vie flexibilne reagovať a upraviť cestovné poriadky tak, aby uspokojil dopyt cestujúcej verejnosti. V tejto súvislosti je v pravidelnom kontakte s dopravcami, veľkými zamestnávateľmi, ako aj obcami a mestami. Aktuálne informácie a cestovné poriadky sú zverejnené na webových stránkach a profiloch na sociálnych sieťach TTSK i jej troch zmluvných dopravcov – Arriva Trnava, SAD Dunajská Streda a SKAND Skalica.



S nástupom stredoškolákov do škôl TTSK nateraz počíta od 15. februára.