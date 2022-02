Prímestské autobusy na Liptove a Orave fungujú v upravenom režime

Ružomberok 9. februára (TASR) - Prímestská autobusová doprava v regiónoch Liptov a Orava od stredy funguje v upravenom režime. Dôvodom je nepriaznivá pandemická situácia. TASR o tom informovala hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Martina Remencová.



"Prímestské autobusy prevádzkované spoločnosťou Arriva Liorbus v okresoch Liptovský Mikuláš, Tvrdošín a Námestovo jazdia do piatka 18. februára v hybridnom režime. To znamená, že k prázdninovému režimu pridajú spoje do škôl a zamestnania. Dôvodom je vysoká chorobnosť a karanténa vodičov v uvedených okresoch, ktoré sú aktuálne najpostihnutejšie vlnou omikronu," priblížila hovorkyňa.



Po ohlásení problémov ŽSK a dopravca hľadali riešenie na zabezpečenie dopravnej obslužnosti. Do rokovaní zahrnuli aj potreby samospráv. "Po konzultácii so starostami a primátormi sme sa snažili nastaviť spoje tak, aby bolo zabezpečené dochádzanie do práce, škôl a školských zariadení. V ostatných okresoch zatiaľ bude jazdiť prímestská doprava v bežnom režime," vysvetlila riaditeľka odboru dopravy Úradu ŽSK Gabriela Tisoňová.



Výpadok desať až 15 percent šoférov eviduje podľa Remencovej aj SAD Žilina, ktorá prevádzkuje prímestskú autobusovú dopravu v regióne Kysúc, horného Považia a na Turci. Ubezpečila, že dopravná obslužnosť v týchto regiónoch je zatiaľ zabezpečená bez zmeny.



Vzhľadom na rýchlo sa meniacu situáciu ŽSK apeluje na cestujúcu verejnosť, aby si skontrolovala vždy pred odchodom autobusový spoj na www.cp.sk, sledovala aktuálne informácie na stránke dopravcu www.arriva.sk a www.sadza.sk, poprípade sa obrátila na svoju obec, s ktorou bude dopravca každú zmenu cestovného poriadku komunikovať.