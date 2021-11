Prímestské autobusy v Bratislavskom kraji majú mať výrazné výpadky

Bratislava 14. novembra (TASR) – V prímestskej autobusovej doprave v Bratislavskom kraji budú musieť cestujúci v pondelok (15.11.) rátať s výraznými výpadkami spojov. Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba na sociálnej sieti informoval, že v najhoršom scenári pôjde o výpadok až 30 percent spojov. So zabezpečením regionálnej dopravy začína v pondelok nový dopravca, spoločnosť Arriva, tá informovala, že obmedzenie sa bude týkať približne 50 spojov, ktoré sa dotknú najmä okolia Pezinka a Senca. Cestujúcich prosí o trpezlivosť.



Droba tvrdí, že dopravca ho na možné obmedzenia upozornil počas soboty (13.11.). "Dôvodmi má byť nedostatok šoférov, pandémia, karanténa, ale aj nechuť vodičov prejsť k novému dopravcovi," konkretizoval. Šéf samosprávneho kraja oznámil, že dopravcu požiadal o bezodkladné zverejnenie spojov, ktoré nebudú premávať a naplánovanie spojov tak, aby výpadky čo najmenej postihli dôležité spoje počas špičky. Kraj chce takisto na dennej báze dostávať aktualizované informácie, Arriva má v priebehu týždňa predstaviť plán, ako v čo najkratšom čase zabezpečiť zazmluvnenú dopravnú obslužnosť. "Upozornil som dopravcu, že kraj si za nevypravené spoje bude účtovať sankcie. V plnej výške," dodal Droba.



Arriva doteraz avizovala v prvých dňoch výpadok približne piatich percent spojov. Generálny riaditeľ dopravcu László Ivan deklaruje, že pracujú na tom, aby sa situácia stabilizovala v čo najkratšom čase. "Informácie o aktuálnych obmedzeniach získajú zákazníci na webovej stránke Arriva, na bezplatnej infolinke +421 915 733 733, od pondelka do nedele aj počas sviatkov či víkendov od 6.00 do 21.00 h, alebo prostredníctvom e-mailu informacie@arriva.sk," doplnil.



Nový dopravca nahradí doterajšiu spoločnosť Slovak Lines. BSK s Arrivou ako víťazom tendra podpísal zmluvu na desať rokov za vyše 330 miliónov eur. Slovak Lines bude aj naďalej prevádzkovať autobusovú stanicu v Bratislave, ruší však spoj do rakúskeho Hainburgu i niektoré školské autobusy a spoje v MHD.