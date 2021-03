Prímestské linky SAD Zvolen ani MHD ľudí bez respirátorov neodvezú

Banská Bystrica 5. marca (TASR) – Dopravca Slovenská autobusová doprava (SAD) Zvolen, ktorý zabezpečuje dopravu na prímestských linkách v Banskobystrickom samosprávnom kraji, od pondelka (8. 3.) neodvezie žiadneho cestujúceho bez použitia respirátora FFP2. SAD Zvolen na to cestujúcich upozornil v piatok na svojej webovej stránke.



"Podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR sú nariadené opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest pri ceste autobusom – verejnou dopravou ako aj v priestoroch obchodných prevádzok," zdôvodnil dopravca s tým, že povinnosťou cestujúcich je mať respirátor FFP2 bez výdychového ventilu v súlade s príslušnou normou.



Nevzťahuje sa to však na deti do ukončenia prvého stupňa základnej školy a osoby s postihnutím, prípadne iné skupiny podľa schválenej klasifikácie uvedenej vo vyhláške.



Podobné upozornenie zverejnil aj banskobystrický magistrát. Cestujúci mestskou hromadnou dopravou v Banskej Bystrici musia od pondelka použiť respirátory, inak sa neodvezú. Rúška nestačia. Mesto však vybavilo trolejbusy a autobusy respirátormi pre cestujúcich, ktorí si ich môžu bezplatne prevziať u vodiča, ak si ich nestihli sami zadovážiť.