Prímestské spoje v Banskobystrickom kraji podľa prepravcu jazdia

Zvolen/Detva 27. januára (TASR) - Prímestské autobusy v deviatich okresoch Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ktoré cez víkend nejazdili, od skorého pondelkového rána premávajú podľa grafikonu. TASR o tom informoval predseda predstavenstva SAD Zvolen Adrián Polóny.



Odchody autobusov do stanoveného cieľa podľa cestovného poriadku potvrdil v pondelok dopoludnia TASR aj primátor Detvy Ján Šufliarský. "Doposiaľ nemáme informácie, že by nejaký spoj nešiel. Neevidujeme ani žiadne sťažnosti obyvateľov na prímestské spoje. Usmerňovali sme len zopár obyvateľov, ktorí nemali dostatočné informácie o tom, ako budú autobusy premávať," povedal.



Prímestské autobusy v deviatich okresoch BBSK nepremávali od soboty (25. 1.). SAD Zvolen pristúpila k tomuto kroku po tom, ako súd rozhodol o neplatnosti dodatku zmluvy medzi BBSK a SAD o predĺžení dohody o prevádzkovaní prímestských spojov. Dohodu podpísal ešte predchádzajúci predseda BBSK Marian Kotleba.



V nedeľu (26. 1.) sa však jednotlivé samosprávy a regionálne združenia miest a obcí so SAD dohodli na opätovnom pokračovaní prímestskej prepravy. BBSK samosprávam sľúbil, že náklady s tým spojené im preplatí. Takto však môže doprava v kraji podľa platnej legislatívy fungovať len niekoľko dní.