Prímestskú autobusovú dopravu na východe SR bude riadiť dispečing

Košice/Prešov 30. novembra (TASR) - Samosprávne kraje na východe Slovenska zavádzajú novinku v prímestskej autobusovej doprave - Centrálny dispečing a Informačný systém IDS Východ. Prvú etapu systému, ktorý umožní zavádzanie tzv. garantovaných prestupov a informačných tabúľ na zastávkach, spustia v januári 2024. Informovali o tom Košický a Prešovský samosprávny kraj.



Prvá etapa sa bude týkať zmluvných dopravcov Košického samosprávneho kraja (KSK) eurobus a ARRIVA Michalovce. V druhej etape budú v priebehu roka 2024 do systému zapojení ostatní autobusoví dopravcovia v rámci IDS Východ, čo súvisí s postupným ukončením procesu verejného obstarávania služieb prímestskej autobusovej dopravy v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK).



Centrálny dispečing umožní napríklad postupné zavádzanie garantovaných prestupov, ktoré zaistia, aby nadväzné spoje na seba v prípade meškaní čakali. Dispečing bude monitorovať pohyb vozidiel v reálnom čase, čo umožňuje okamžitú reakciu na nečakané udalosti. "Ak jeden spoj mešká, dispečer dá vodičovi nadväzného spoja pokyn, aby čakal. Zavedením centrálneho dispečingu zvýšime spoľahlivosť autobusovej dopravy," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Softvér na prevádzku centrálneho dispečingu bol dodaný v auguste. V septembri prebehli testovacie a overovacie aktivity na skúšobných dopravných údajoch s cieľom odstránenia chýb. Po úspešnom ukončení testovania sa začala pilotná prevádzka systému na reálnych údajoch zmluvných dopravcov KSK, v rámci ktorej boli simulované riešenia vzniknutých dopravných situácií s cieľom zabezpečenia plynulosti a bezproblémového fungovania.



Súčasťou projektu je Informačný systém IDS Východ, v rámci ktorého sa na dvoch pilotných elektronických informačných tabuliach, inštalovaných v obciach Ľubotín (okres Stará Ľubovňa) a Slanec (okres Košice-okolie) overovali zobrazované informácie o odchodoch autobusov v reálnom čase.



Cez informačný systém sa majú dostať k cestujúcim včas aktuálne informácie o polohách spojov či upozornenia na meškanie. "A to prostredníctvom elektronických informačných tabúľ, hlásičov, vyhľadávačov spojení či mobilnej aplikácie, ktoré budú postupne v najbližších rokoch zavádzané do praxe. Verím, že takéto vylepšenia nielen zvýšia spokojnosť súčasných cestujúcich, ale prilákajú do autobusov aj tých nových," povedal predseda PSK Milan Majerský.



Projekt bol financovaný z prostriedkov Európskej únie (EÚ) prostredníctvom štrukturálnych fondov a spolufinancovaný z rozpočtov PSK a KSK. Celkové oprávnené výdavky projektu boli vo výške viac ako 169.000 eur, z toho príspevok samosprávnych krajov bol takmer 17.000 eur.