Prioritou košického onkologického ústavu je priestorové dobudovanie

Košice 14. októbra (TASR) - Prioritou Východoslovenského onkologického ústavu (VOÚ) v Košiciach ostáva priestorové dobudovanie ústavu a rozšírenie medicínskych činností pre onkologických pacientov. Ústav v pondelok informoval, že samotný projekt je v súčasnosti v stave vypracovanej dokumentácie pre územné rozhodnutie.



"Hlavným investičným cieľom ostáva dobudovanie VOÚ. Pokiaľ chceme pokračovať vo zvyšovaní kvality medicínskych výkonov, rozšírenie kapacitných možností je nevyhnutnosť," uviedol generálny riaditeľ VOÚ Tomáš Sieber.



Ústav plánuje vybudovať nové zázemie pre chirurgické odbory s lôžkovými oddeleniami, ambulanciami, centrálnymi operačnými sálami a sterilizáciou. Nasledovať by mala modernizácia a rozšírenie paliatívnej onkológie, ambulantnej chemoterapie a priestorov pre výučbu. Súčasťou tohto celku by mal byť nový úsek rádiologickej diagnostiky. Modernizácia počíta aj s nevyhnutným dobudovaním podzemného a nadzemného parkovania.



VOÚ ďalej informoval, že v tomto roku investoval do rozvoja viac ako 5,8 milióna eur. Z toho viac než 3,2 milióna eur putovalo do novej zdravotníckej techniky. Moderné informačné technológie a licencie softvéru si vyžiadali milión eur a zvyšok investícií pomohol obnoviť súčasné zariadenia a techniku vrátane výmeny vzduchotechniky.



V ústave zaznamenávajú stúpajúci počet pacientov aj medicínskych výkonov. Šéf ústavu pritom poukazuje na personálne posilnenie jednotlivých oddelení, investície do nových medicínskych postupov aj prístrojového vybavenia. "Novinkami zavedenými do klinickej praxe sme dosiahli vyšší počet odliečených pacientov a vyššiu efektivitu využitia zdrojov," skonštatoval.



V roku 2023 sa vo VOÚ počet ambulantných návštev zvýšil na viac ako 151.000 pacientov a počet hospitalizácií na takmer 5000 pacientov. Ústav uvádza, že dosiahol zisk viac než 2,6 milióna eur a celková investičná rezerva je 15 miliónov eur. Tieto finančné prostriedky by podľa riaditeľa mali smerovať do ďalšej modernizácie.



VOÚ pokračuje aj v spolupráci so spoločnosťou MultiplexDX International. "Ide o projekt klinickej validácie testu, ktorý je veľmi potrebný pre úspešný boj s rakovinou prsníka," priblížil Sieber.