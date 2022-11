Prioritou Lipian je rekonštrukcia komunikácií a enviroprojekty

Lipany 11. novembra (TASR) - Oprava a rekonštrukcia viacerých miestnych komunikácií je jednou z priorít mesta Lipany v najbližšom období. Rovnako sa chcú venovať projektom na zmiernenie dosahov klimatických zmien. Pre TASR to uviedol primátor mesta Vladimír Jánošík, ktorý v októbrových komunálnych voľbách obhájil svoj post.



"Už v končiacom volebnom období sme mali schválených viacero projektov pre budúci rok. Dva projekty sídliskových vnútroblokov, projekt Eurovelo 11 a vybudovanie materskej školy s kuchyňou. Potrebujeme ukončiť veľký projekt výstavby vodojemu nad mestom Lipany. Ale skôr si tu dávam otázku, či po zvýšení cien energií a navyšovaní platov ostane vôbec nejaká rezerva na spolufinancovanie projektov, nieto ešte na nové zámery," povedal Jánošík.



K prioritám patrí podľa jeho slov i oprava a rekonštrukcia viacerých miestnych komunikácií. "Neskôr sa chceme venovať projektom na zmiernenie dopadov klimatických zmien, ako sú vodozádržné opatrenia, výsadba stromov a podobne. Rovnako i Smart riešenia na úspory energií vo verejných budovách. Chceme tiež investovať do rozvoja turistického ruchu. Chceme podporiť zámery na vybudovanie rekreačného ubytovania, aby turista ostával v meste viac dní. Máme pripravené pozemky na predaj pre takýto druh ubytovania v blízkosti akvaparku," priblížil primátor.



Ako povedal, majú problém s pozemkami, na ktorých by bola individuálna a hromadná bytová výstavba. "Veľa si sľubujeme od projektu pozemkových úprav, ktorý u nás beží už druhý rok. Po jeho ukončení nám vytvorí podmienky na rýchlejšiu výstavbu nájomných bytov a chceli by sme ďalej vytvárať podmienky pre individuálnu bytovú výstavbu," doplnil Jánošík s tým, že zo strany štátu by pomohlo, ak by pozemky neznámych vlastníkov prešli pod samosprávy.