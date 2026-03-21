< sekcia Regióny
Prioritou M. Lacha bude počúvať ľudí, dôraz chce klásť na manželov
Celému Slovensku poprial, aby si ľudia hľadali k sebe cesty.
Autor TASR
Bratislava 21. marca (TASR) - Prioritou nového eparchiálneho biskupa Bratislavskej eparchie Milana Lacha SJ bude v začiatkoch jeho služby predovšetkým počúvať ľudí a kňazov. Dôraz chce klásť na prácu s manželskými pármi, mládežou a starými či trpiacimi ľuďmi. Informoval o tom na sobotnej tlačovej konferencii po slávnostnej archijerejskej liturgii, počas ktorej bol oficiálne uvedený do úradu.
„Ja chcem počúvať ľudí. Ja by som sa chcel stretnúť, to je moja taká skrytá túžba, s tými 30.000 gréckokatolíkmi a počuť ich,“ uviedol nový eparchiálny biskup s tým, že chce zistiť, čo ich trápi a čím žijú. „Aby my sme im boli nablízku,“ doplnil Lach.
Venovať sa chce aj manželom, osobitne tým, ktorí sa rozhodujú pre manželstvo, alebo sú krátko po ňom. Tí podľa neho čelia veľkému tlaku a kríze v spoločnosti. „Aby rodiny, manželské páry boli silné, lebo príde kríza do každého života, to je normálne, ale aby vedeli, že nie sú sami,“ podotkol.
Prešovský arcibiskup metropolita a hlava Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku Jonáš Maxim, ktorý predsedal slávnostnému obradu, vyjadril vďaku a radosť z toho, že Bratislavská eparchia má nového biskupa. Na stolci vystriedal vladyku Petra Rusnáka, prvého bratislavského eparchiálneho biskupa, ktorý stál na čele miestnej cirkvi od jej vzniku v roku 2008. Poďakoval aj jemu za jeho doterajšiu službu.
Predseda Konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober vyjadril presvedčenie, že nový eparchiálny biskup bude aj v nasledujúcom období veľmi účinným spolupracovníkom. „Doteraz bol vynikajúci predovšetkým v oblasti zdravotníctva, pretože viedol radu pre zdravotníctvo. V budúcnosti neviem, čo mu zveríme, ale ja myslím, že keď sa osvedčil aj v tejto práci, tak že jeho spolupráca spolu s nami v rámci konferencie biskupov bude veľkým požehnaním,“ dodal.
